Cuánto dinero gana Santa Fe por eliminar a River Plate y pasar a cuartos de final de Sudamericana

Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar 8-7 por penales al argentino River Plate, luego de igualar 1-1 en el desquite de los octavos jugado este miércoles en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Sebastián Driussi (51') anotó el gol de River, pero el uruguayo Franco Fagúndez (80', de penal) estableció el empate para el conjunto cafetero, lo que forzó el desempate desde los once metros, ya que habían igualado 0-0 la semana pasada en la ida en Bogotá, en una serie postergada una semana por el terremoto que asoló a Colombia.

La definición se extendió hasta los arqueros. Tras ejecutar los diez jugadores de campo de cada equipo, el joven guardameta de River, Santiago Beltrán, de 21 años, asumió la responsabilidad de patear el undécimo penal de los millonarios.

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Beltrán, que durante la tanda había atajado tres remates, no pudo completar la hazaña y envió su disparo por encima del travesaño. Acto seguido, el golero cardenal Weimar Asprilla acertó su lanzamiento y le dio a Santa Fe la clasificación.



En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera, se enfrentará con el brasileño Vasco da Gama, que viene de eliminar al paraguayo Olimpia (4-1) en su serie.

¿Cuánto dinero gana Santa Fe por pasar a cuartos de final de Copa Sudamericana?

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Cabe recordar que por estar en los play offs recibió 500 mil dólares, luego en octavos de final le pagaron 600 mil dólares, y ahora por llegar a 'cuartos' del certamen internacional, la Conmebol le dará 700 mil dólares más, a lo que ya tiene acumulado, sumado a lo que ya había conseguido en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la Libertadores ya había conseguido 3 millones de dólares por su participación, sumado a 680 mil más por sus victorias, o llamadas mérito deportivo.

Franco Fagúndez, figura en duelo contra River, por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Ficha técnica de River Plate vs Santa Fe, por Copa Sudamericana:

Alineaciones:

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River Plate: Santiago Beltrán - Gonzalo Montiel (Juan Meza 76), Lucas Martinez Quarta, Nicolás Otamendi (cap), Marcos Acuna - Tomas Galvan (Fausto Vera 62), Anibal Moreno (Joaquin Freitas 83) - Ángel Correa, Tobías Andrada (Facundo Gonzalez 76), Thiago Almada - Sebastian Driussi (Rafael Santos Borré Amaury 62).

DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weibmar Banny Asprilla Mena - Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Ivan Scarpeta, Christian Mafla - Jáder Obrian (Luis Palacios 58), Daniel Torres - Nahuel Lautaro Bustos (Maximiliano Lovera 58), Kilian Toscano (Jhojan Torres 36), Alexis Zapata Alvarez (Franco Fagundez 58) - Hugo Rodallega (cap) (Jeison Angulo 87).

DT: Pablo Repetto.