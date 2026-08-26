Weimar Asprilla, héroe en la tanda de penaltis con River por Sudamericana; "Dios me dio una palabra"

Todos los medios colombianos, argentinos y del continente están hablando de Weimar Asprilla; el hombre que le dio la clasificación a Independiente Santa Fe contra River, bajo los tres palos y fuera de ellos también.

Además de ser clave en toda la llave con importantes atajadas; el guardameta colombiano anotó el gol del paso a cuartos de final de Sudamericana, en la tanda de penaltis, que le dio el triunfo al 'cardenal' en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

"Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían", fue el mensaje que tenía la camiseta del golero 'cafetero', quien se convirtió en la gran figura de este compromiso.

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Y justamente, otorgándole a Dios el agradecimiento por lo logrado, después del partido Weimar se mostró muy feliz ante los medios de comunicación, por el pase de Santa Fe a la siguiente ronda en el certamen continental.



"Lo único que les puedo decir es que esto es gracias a Dios, que sea la honra y la gloria para él; Dios me dio una palabra de que hoy iba a estar aquí, que él me iba a guiar y así fue, así que quiero darle la honra y la gloria a él", dijo de entrada el arquero 'cardenal'.

Sumado a eso, Asprilla tuvo emotivo mensaje de agradecimiento con uno de los integrantes en el cuerpo técnico del 'león', quien también sabe lo que es disputar este torneo y ganarlo además, desde el punto penalti; esto, como Santa Fe en el año 2015, frente a Huracán de Argentina.

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"Agradecerle al grupo porque sin el grupo tampoco hubiera sido posible y esto es todo para Rufay, Rufay Zapata que es un grande, que ya conoce este torneo y que nos ha trabajado muy bien", agregó Weimar para 'Dsports', una vez finalizó el compromiso.

Para finalizar, el guardameta santafereño no se olvidó de su compañero, Andrés Mosquera Marmolejo, quien actualmente no se encuentra disponible por problemas físicos. Weimar no solo le envió unas emotivas palabras a 'Marmo', sino que también puso en 'veremos' su continuidad en el arco 'cardenal' de cara a lo que serán los cuartos de final en la Copa Sudamericana.

"A Marmolejo enviarle un saludo y que lo quiero mucho, que aquí está, que lo estamos esperando, ya no sé si el camino le siga a él o me siga a mí, pero que lo quiero mucho, que gracias por todo lo que siempre ha puesto en mi corazón, lo que me ha enseñado y hoy da fruto ello", concluyó Weimar Asprilla.

