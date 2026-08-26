Franco Fagúndez: "Esto se lo merecía el pueblo colombiano por todo lo que ha venido pasando"

Minutos después del triunfo histórico frente a River Plate, Franco Fagúndez habló sobre lo que fue la clasificación de Santa Fe en la Copa Sudamericana, analizando sus dos cobros en el partido y la influencia de Dios en el grupo.

"Primero que nada, felicitar a River; nos la pusieron bastante difícil. Agradecer a toda la gente que vino de Colombia, esto se lo merecía el pueblo colombiano, la verdad que se lo merecía el pueblo colombiano, muy feliz por eso, por todo lo que viene pasando hace una semana y nada, este grupo le hace honor al nombre: Santa Fe", indicó de entrada el futbolista 'cardenal', para 'Dsports'.

Pero eso no fue todo, pues Fagundez reveló cómo fue ese minuto a minuto en la extensa tanda de penaltis, que el equipo colombiano logró ganar: "Todo es gracias a Dios, la gloria toda es para él; muchos estábamos orando y no parábamos de orar y no parábamos de orar, y por dentro cada uno sentía que Dios nos iba a hacer el favor de ganar y acabar con esa racha negativa y gracias a Dios hoy estamos en la historia del club".

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"Sí, bueno, por lo general yo siempre pateo penaltis, me quedo pateando; me gusta quedarme pateando y practicando, pero siempre pateo fuerte y cruzado, siempre, le digo a los arqueros que les pateo cruzado y el de la tanda de penales, no sé si por no querer patearlo igual, lo esperé hasta último momento y me salió patearlo así", concluyó Franco Fagúndez.



Santa Fe y un triunfo histórico

Independiente Santa Fe asestó un duro golpe a River Plate al eliminarlo este miércoles de la Copa Sudamericana en una dramática tanda de penales (8-7), un resultado que agravó la crisis del equipo argentino y dejó a Eduardo Coudet más cuestionado que nunca.

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El golpe es especialmente doloroso para el Millonario, que veía en la Copa Sudamericana una oportunidad para rescatar un semestre cargado de decepciones. La eliminación por penales, tras el empate 1-1 en los 90 minutos, profundizó las dudas sobre el equipo y aumentó aún más la presión sobre el "Chacho" Coudet.

Sebastián Driussi adelantó a River a los 51 minutos, pero el uruguayo Franco Fagúndez igualó para Santa Fe de penal a los 80, llevando la clasificación a una dramática tanda desde los once metros tras el 0-0 registrado en la ida en Bogotá.

La definición se extendió hasta los arqueros. Tras ejecutar los diez jugadores de campo de cada equipo, el joven guardameta de River, Santiago Beltrán, de 21 años, asumió la responsabilidad de patear el undécimo penal de los millonarios.

Beltrán, que durante la tanda había atajado tres remates, no pudo completar la hazaña y envió su disparo por encima del travesaño. Acto seguido, el golero cardenal Weimar Asprilla acertó su lanzamiento y le dio a Santa Fe la clasificación.

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En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera, se enfrentará con el brasileño Vasco da Gama, que viene de eliminar al paraguayo Olimpia (4-1) en su serie.

"Quiero pedirle disculpas a la gente. Veníamos trabajando mucho, y estábamos preparados para este partido, que se termina definiendo de la peor manera. Esto es lo que a uno le toca. Me tocó ejecutar y no lo pude hacer y me voy con bronca", destacó Beltrán.

