Diego Serna, exjugador colombiano, arrestado en Mami por presunto tráfico de drogas

El exfutbolista colombiano, Diego Serna, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y enfrenta cargos relacionados con presunto tráfico de drogas, según informaron medios estadounidenses y registros judiciales conocidos este lunes 3 de agosto. Las autoridades adelantan el proceso, mientras el caso continúa en etapa judicial y aún no existe un pronunciamiento definitivo sobre su responsabilidad.

De acuerdo con la información divulgada por 'Local 10 News', Serna fue detenido, tras una investigación de las autoridades estadounidenses. El exdelantero deberá comparecer ante la justicia para responder por los cargos que le fueron imputados, dentro del proceso que apenas comienza.

La noticia ha generado impacto entre los aficionados al fútbol, especialmente en Estados Unidos, donde el colombiano dejó una huella importante durante su etapa como jugador de la Major League Soccer (MLS).

Nacido en Medellín, Diego Serna inició su carrera profesional en Colombia con Cortuluá e Independiente Medellín antes de dar el salto al fútbol estadounidense en 1998 para incorporarse al Miami Fusion. Allí vivió los mejores años de su trayectoria deportiva, convirtiéndose en el máximo goleador histórico, justamente, de ese desaparecido club, gracias a sus 52 anotaciones en temporada regular. Además, fue incluido en el MLS Best XI de 2001, reconocimiento que distinguía a los mejores futbolistas de la liga.



Tras la desaparición del Miami Fusion, el atacante continuó su carrera en otros equipos de la MLS como MetroStars, New England Revolution y Los Angeles Galaxy. Posteriormente, regresó a Sudamérica, donde vistió las camisetas de Once Caldas y Deportes Quindío, además de tener pasos por Ecuador y Brasil. También volvió a Estados Unidos para jugar con Miami FC y posteriormente con Miami Dade FC, uno de los últimos clubes de su carrera profesional.

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El caso judicial que enfrenta marca un nuevo capítulo en la vida del exfutbolista, aunque será el desarrollo del proceso el que determine su situación legal. Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las actuaciones correspondientes y no se ha informado de una decisión definitiva sobre los cargos que pesan en su contra.