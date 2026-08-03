Jugador de Selección Colombia podría terminar en poderoso equipo mexicano; ya habría oferta

En las últimas horas, el periodista mexicano León Lecanda, dio reveladora información sobre el futuro de un futbolista que viene de jugar la Copa del Mundo con la Selección Colombia, y por su gran momento futbolístico, se habría abierto las puertas de un gigante en el balompié 'manito'.

Se trata de Jaminton Campaz, quien es actual figura en Rosario Central, pero que podría tener los días contados en la escuadra argentina, debido a un posible paso a las 'águilas', que ya negocian el pase del 'cafetero', pensando en lo que será este segundo semestre del año.

"Las negociaciones están en curso por el delantero colombiano, que puede jugar por como extremo por izquierda y ahí viene justamente la jugada tres bandas. El caso de Jaminton Canmpaz, es un futbolista que estuvo en la Copa del Mundo pasada; de hecho, le marcó gol a Uzbekistán en el estadio Azteca, el estadio Banorte, con el equipo ‘cafetalero’", indicó de entrada el periodista mexicano, dando claros detalles del futbolista de 26 años, que es centro de atención para el cuadro 'azulcrema'.

🚨El @ClubAmerica está negociando la llegada de Jaminton Campaz, jugador colombiano procedente de Rosario Central quien juega como extremo🚨🦅👀



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/T8Iiyj0Two — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) August 3, 2026

Además, el periodista León Lecanda agregó y resaltó que el 'bicho' viene de disputar el torneo mundialistas; no poca cosa para un futbolista: "Él (Campaz) fue convocado por Néstor Lorenzo a este certamen, en el que Colombia apuntaba a más, pero se quedó en los octavos de final, al igual que México.



"Este joven de 26 años, que juega en Rosario Central, ya hay una negociación en curso con América de México para traerlo aquí. Por qué es una jugada tras bandas, porque América no es que, de repente, de la noche a la mañana desearía tener tres extremos izquierdos, porque ya llego Óscar Perea hace una semana; está Brian el ‘Rayito’ Rodríguez, que casualmente se anunció un esguince de rodilla izquierda y en solo una semana se recuperó y ya marcó un golazo el delantero uruguayo. Pero resulta que hubo una oferta confirmada en América", sentenció el periodista anteriormente mencionado.

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Al parecer, el hombre en mención de quien estarían hablando sobre una posible salida en este mismo mercado, justamente sería el atacante 'charrúa'. Según lo que informan desde territorio mexicano, Campaz supliría ese espacio que dejaría el 'Rayito'; siendo un refuerzo de calidad, más que una apuesta en este mercado para las 'águilas'.

Lo cierto es que habrá que ver si Rosario Central le da tiquete de salida al colombiano, teniendo en cuenta que es una de las principales figuras y pieza fundamental en el esquema titular del equipo.