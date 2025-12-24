Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo en el Fenerbahçe; jefe de Jhon Durán fue detenido "por supuesto uso de drogas"

Escándalo en el Fenerbahçe; jefe de Jhon Durán fue detenido "por supuesto uso de drogas"

Según reportan en Turquía, un directivo de 'los canarios amarillos' habría sido aprehendido por la policía de ese país por un delito grave. ¡Entérese de los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán con el Fenerbahce - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad