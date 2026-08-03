Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cruz Azul, con Kevin Mier y Willer Ditta, un 'dolor de cabeza' para Lionel Messi e Inter Miami

Cruz Azul, con Kevin Mier y Willer Ditta, un 'dolor de cabeza' para Lionel Messi e Inter Miami

Atrás quedó el Mundial 2026 y, poco a poco, regresa la acción en los diferentes países, con presencia colombiana como en Cruz Azul, que cuenta con dos piezas claves.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
Comparta en:
Kevin Mier, arquero, y Willer Ditta, defensa, celebran el título con Cruz Azul en 2026
Kevin Mier, arquero, y Willer Ditta, defensa, celebran el título con Cruz Azul en 2026
AFP

El Cruz Azul, con los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, y el Inter Miami, liderado por el argentino Lionel Messi, son los principales favoritos para llevarse el título de la Leagues Cup, que comienza este martes en su quinta edición.

El campeón mexicano Cruz Azul, en el que juegan los colombianos Willer Ditta y Kevin Mier, debutará en el torneo el próximo jueves ante el Philadelphia Union de la MLS.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul.
Colombianos en el exterior

Cruz Azul y Kevin Mier se quedaron con jugoso premio en la Liga MX, tras golear 4-1 a Necaxa

La 'Máquina' pasa por un gran momento tras ganar la liga antes del Mundial 2026 y luego de superar al Toluca en el 'Campeón de Campeones' hace unas semanas.

Cruz Azul es uno de los dos equipos mexicanos ganadores de la Leagues Cup, ya que lo hizo en la primera edición, en 2019; el otro es el León, campeón en 2021.

El otro gran favorito es el Inter Miami por la calidad de su plantel, en el que además de Messi destacan figuras internacionales de la talla del brasileño Casemiro, el argentino Rodrigo de Paul o el español Sergio Reguilón.

Publicidad

La gran ausencia del conjunto de Miami será la del uruguayo Luis Suárez, quien está suspendido por seis partidos de esta competición.

Este castigo lo carga desde la edición pasada en la que participó en una gresca y escupió a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

Kevin Mier Willer Ditta Cruz Azul
Kevin Mier y Willer Ditta, en cada esquina en la fila de arriba en Cruz Azul - Foto:
Cruz Azul Oficial

Publicidad

El Inter Miami se presentará en la Leagues Cup el próximo miércoles ante el San Luis de la Liga mx.

El certamen se iniciará este martes con seis partidos.

El Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón, chocará con el FC Cincinnati, que tiene en sus filas al paraguayo Gilberto Flores.

Los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, se medirán al Charlotte FC, en el que actúa el español Pep Biel.

Publicidad

El Atlas, que es dirigido por el argentino Hernán Crespo, enfrentará al Columbus Crew, que ganó este torneo en el 2024.

Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi jugador del Inter Miami y de la Selección Argentina
Inter Miami Oficial

En otros juegos, el Minnesota jugará con Juárez FC; Tigres UANL lo hará ante el Real Salt Lake y el Atlante, de Miguel ‘Piojo’ Herrera, enfrentará al Whitecaps.

Publicidad

El campeón del año pasado, Seattle Sounders, jugará ante el Toluca del argentino Antonio Mohamed el próximo miércoles.

En la presente edición de la Leagues Cup, 18 equipos de la liga mx y 18 de la MLS están sembrados en dos grupos. En una primera fase sostendrán tres partidos contra rivales de la liga rival, en partidos en los que no habrá empates, ya que en caso de igualdad se definirá un ganador mediante cobros de penaltis. Un triunfo en tiempo regular dará tres puntos y una victoria en penaltis, dos.

Avanzarán a la siguiente fase del certamen los primeros cuatro lugares de cada grupo, que se seguirán eliminando hasta la final.

El campeón se clasificará de manera directa a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que el segundo y el tercero obtendrán un boleto a la primera ronda de ese certamen.

Cruz Azul se quedó con el trofeo de Campeón de Campeones.
Colombianos en el exterior

Kevin Mier y Willer Ditta, Campeón de Campeones con Cruz Azul, tras vencer 3-1 al Toluca

Kevin Mier, arquero, y Willer Ditta, defensa, celebran el título con Cruz Azul en 2026
Colombianos en el exterior

Kevin Mier y Willer Ditta dan de qué hablar, previo a una nueva final con Cruz Azul

Willer Ditta y Kevin Mier en América vs. Cruz Azul.
Colombianos en el exterior

Kevin Mier y Willer Ditta, campeones del fútbol mexicano con Cruz Azul; 1-2 contra Pumas

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kevin Mier

Willer Ditta

Lionel Messi

Cruz Azul

Inter Miami

Publicidad

Publicidad

Publicidad