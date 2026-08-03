Cruz Azul, con Kevin Mier y Willer Ditta, un 'dolor de cabeza' para Lionel Messi e Inter Miami

El Cruz Azul, con los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, y el Inter Miami, liderado por el argentino Lionel Messi, son los principales favoritos para llevarse el título de la Leagues Cup, que comienza este martes en su quinta edición.

El campeón mexicano Cruz Azul, en el que juegan los colombianos Willer Ditta y Kevin Mier, debutará en el torneo el próximo jueves ante el Philadelphia Union de la MLS.

La 'Máquina' pasa por un gran momento tras ganar la liga antes del Mundial 2026 y luego de superar al Toluca en el 'Campeón de Campeones' hace unas semanas.

Cruz Azul es uno de los dos equipos mexicanos ganadores de la Leagues Cup, ya que lo hizo en la primera edición, en 2019; el otro es el León, campeón en 2021.



El otro gran favorito es el Inter Miami por la calidad de su plantel, en el que además de Messi destacan figuras internacionales de la talla del brasileño Casemiro, el argentino Rodrigo de Paul o el español Sergio Reguilón.

Publicidad

La gran ausencia del conjunto de Miami será la del uruguayo Luis Suárez, quien está suspendido por seis partidos de esta competición.

Este castigo lo carga desde la edición pasada en la que participó en una gresca y escupió a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

Kevin Mier y Willer Ditta, en cada esquina en la fila de arriba en Cruz Azul - Foto: Cruz Azul Oficial

Publicidad

El Inter Miami se presentará en la Leagues Cup el próximo miércoles ante el San Luis de la Liga mx.

El certamen se iniciará este martes con seis partidos.

El Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón, chocará con el FC Cincinnati, que tiene en sus filas al paraguayo Gilberto Flores.

Los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, se medirán al Charlotte FC, en el que actúa el español Pep Biel.

Publicidad

El Atlas, que es dirigido por el argentino Hernán Crespo, enfrentará al Columbus Crew, que ganó este torneo en el 2024.

Lionel Messi jugador del Inter Miami y de la Selección Argentina Inter Miami Oficial

En otros juegos, el Minnesota jugará con Juárez FC; Tigres UANL lo hará ante el Real Salt Lake y el Atlante, de Miguel ‘Piojo’ Herrera, enfrentará al Whitecaps.

Publicidad

El campeón del año pasado, Seattle Sounders, jugará ante el Toluca del argentino Antonio Mohamed el próximo miércoles.

En la presente edición de la Leagues Cup, 18 equipos de la liga mx y 18 de la MLS están sembrados en dos grupos. En una primera fase sostendrán tres partidos contra rivales de la liga rival, en partidos en los que no habrá empates, ya que en caso de igualdad se definirá un ganador mediante cobros de penaltis. Un triunfo en tiempo regular dará tres puntos y una victoria en penaltis, dos.

Avanzarán a la siguiente fase del certamen los primeros cuatro lugares de cada grupo, que se seguirán eliminando hasta la final.

El campeón se clasificará de manera directa a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que el segundo y el tercero obtendrán un boleto a la primera ronda de ese certamen.