Jhon Durán y Richard Ríos, listos para su gran primer reto europeo con Benfica; ya hay rival y fecha

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Liga Europa al ganador del duelo de la tercera ronda previa entre el Ferencvaros húngaro y el Gornik Zabrze polaco, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA.

Así mismo, el Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán; de superar en dicha eliminatoria al Hearts escocés, después jugará contra el perdedor del partido de la previa de la Liga de Campeones entre el Aarhus danés y el Sabah azerbaiyano.

Los partidos de ida para esa segunda fase se disputarán el 20 de agosto y los de vuelta el 27.

- Emparejamientos del 'play off' de la Liga Europa:



Partidos de ida

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Shamrock Rovers vs. Egnatia

Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Larne vs. Saburtalo

Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica. Foto tomada del X de @SLBenfica

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Ferencváros vs. Górnik

Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2026

Hora: 1:15 p.m.

KuPS vs. U Craiova

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 10:00 a.m.

M. Tel-Aviv vs. CSKA Sofía

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 11:00 a.m.

Jagiellonia Białystok vs. Rangers

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 11:00 a.m.

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RB Salzburg vs. Pafos

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p.m.

Hradec Králové vs. Beşiktaş

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p.m.

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Lincoln FC vs. Omonia

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p.m.

Lech Poznań vs. KÍ Klaksvík

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p.m.

PAOK vs. Anderlecht

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 12:45 p.m.

Thun vs. Víkingur

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 1:00 p.m.

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Benfica vs. Hearts

Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Partidos de vuelta

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Saburtalo vs. Larne

Fecha: Martes, 11 de agosto de 2026

Hora: 11:00 a. m.

Omonia vs. Lincoln FC

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p. m.

U Craiova vs. KuPS

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p. m.

Pafos vs. RB Salzburg

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p. m.

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Beşiktaş vs. Hradec Králové

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p. m.

Górnik vs. Ferencváros

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 12:00 p. m.

Richard Ríos, volante colombiano de Benfica, en un partido de la Primeira Liga AFP

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KÍ Klaksvík vs. Lech Poznań

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 12:30 p. m.

Víkingur vs. Thun

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 12:30 p. m.

CSKA Sofía vs. M. Tel-Aviv

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 1:00 p. m.

Anderlecht vs. PAOK

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 1:30 p. m.

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Rangers vs. Jagiellonia Białystok

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 1:30 p. m.

Hearts vs. Benfica

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 1:45 p. m.

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Egnatia vs. Shamrock Rovers

Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026

Hora: 2:00 p. m.

*Los horarios de los partidos, tanto ida como vuelta, corresponden a la señal televisiva de Colombia.

