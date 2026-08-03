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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y Richard Ríos, listos para su gran primer reto europeo con Benfica; ya hay rival y fecha

Jhon Durán y Richard Ríos, listos para su gran primer reto europeo con Benfica; ya hay rival y fecha

El colombiano ya conoce su rival para avanzar de fase en el ámbito continental, con las 'águilas', que empezarán desde los 'Play-Off' su participación en la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jhon Durán, jugador colombiano del Benfica.
Jhon Durán, jugador colombiano del Benfica.
Benfica.

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Liga Europa al ganador del duelo de la tercera ronda previa entre el Ferencvaros húngaro y el Gornik Zabrze polaco, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA.

Así mismo, el Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán; de superar en dicha eliminatoria al Hearts escocés, después jugará contra el perdedor del partido de la previa de la Liga de Campeones entre el Aarhus danés y el Sabah azerbaiyano.

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Los partidos de ida para esa segunda fase se disputarán el 20 de agosto y los de vuelta el 27.

- Emparejamientos del 'play off' de la Liga Europa:

Partidos de ida

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Shamrock Rovers vs. Egnatia
Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p.m.

Larne vs. Saburtalo
Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p.m.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Foto tomada del X de @SLBenfica

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Ferencváros vs. Górnik
Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2026
Hora: 1:15 p.m.

KuPS vs. U Craiova
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 10:00 a.m.

M. Tel-Aviv vs. CSKA Sofía
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 11:00 a.m.

Jagiellonia Białystok vs. Rangers
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 11:00 a.m.

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RB Salzburg vs. Pafos
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.

Hradec Králové vs. Beşiktaş
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.

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Lincoln FC vs. Omonia
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.

Lech Poznań vs. KÍ Klaksvík
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.

PAOK vs. Anderlecht
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:45 p.m.

Thun vs. Víkingur
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 1:00 p.m.

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Benfica vs. Hearts
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p.m.

Partidos de vuelta

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Saburtalo vs. Larne
Fecha: Martes, 11 de agosto de 2026
Hora: 11:00 a. m.

Omonia vs. Lincoln FC
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.

U Craiova vs. KuPS
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.

Pafos vs. RB Salzburg
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.

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Beşiktaş vs. Hradec Králové
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.

Górnik vs. Ferencváros
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.

Richard Ríos, volante colombiano de Benfica, en un partido de la Primeira Liga
Richard Ríos, volante colombiano de Benfica, en un partido de la Primeira Liga
AFP

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KÍ Klaksvík vs. Lech Poznań
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:30 p. m.

Víkingur vs. Thun
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:30 p. m.

CSKA Sofía vs. M. Tel-Aviv
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:00 p. m.

Anderlecht vs. PAOK
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:30 p. m.

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Rangers vs. Jagiellonia Białystok
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:30 p. m.

Hearts vs. Benfica
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:45 p. m.

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Egnatia vs. Shamrock Rovers
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p. m.

*Los horarios de los partidos, tanto ida como vuelta, corresponden a la señal televisiva de Colombia.

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