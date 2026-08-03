Jhon Durán y Richard Ríos, listos para su gran primer reto europeo con Benfica; ya hay rival y fecha

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Liga Europa al ganador del duelo de la tercera ronda previa entre el Ferencvaros húngaro y el Gornik Zabrze polaco, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA.
Así mismo, el Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán; de superar en dicha eliminatoria al Hearts escocés, después jugará contra el perdedor del partido de la previa de la Liga de Campeones entre el Aarhus danés y el Sabah azerbaiyano.
Los partidos de ida para esa segunda fase se disputarán el 20 de agosto y los de vuelta el 27.
- Emparejamientos del 'play off' de la Liga Europa:
Partidos de ida
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Shamrock Rovers vs. Egnatia
Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p.m.
Larne vs. Saburtalo
Fecha: Martes, 4 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p.m.
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Ferencváros vs. Górnik
Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2026
Hora: 1:15 p.m.
KuPS vs. U Craiova
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 10:00 a.m.
M. Tel-Aviv vs. CSKA Sofía
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 11:00 a.m.
Jagiellonia Białystok vs. Rangers
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 11:00 a.m.
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RB Salzburg vs. Pafos
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.
Hradec Králové vs. Beşiktaş
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.
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Lincoln FC vs. Omonia
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.
Lech Poznań vs. KÍ Klaksvík
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p.m.
PAOK vs. Anderlecht
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 12:45 p.m.
Thun vs. Víkingur
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 1:00 p.m.
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Benfica vs. Hearts
Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p.m.
Partidos de vuelta
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Saburtalo vs. Larne
Fecha: Martes, 11 de agosto de 2026
Hora: 11:00 a. m.
Omonia vs. Lincoln FC
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.
U Craiova vs. KuPS
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.
Pafos vs. RB Salzburg
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.
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Beşiktaş vs. Hradec Králové
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.
Górnik vs. Ferencváros
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:00 p. m.
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KÍ Klaksvík vs. Lech Poznań
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:30 p. m.
Víkingur vs. Thun
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 12:30 p. m.
CSKA Sofía vs. M. Tel-Aviv
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:00 p. m.
Anderlecht vs. PAOK
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:30 p. m.
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Rangers vs. Jagiellonia Białystok
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:30 p. m.
Hearts vs. Benfica
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 1:45 p. m.
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Egnatia vs. Shamrock Rovers
Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
Hora: 2:00 p. m.
*Los horarios de los partidos, tanto ida como vuelta, corresponden a la señal televisiva de Colombia.