Disturbios en Real Madrid vs. Marsella por Champions League: la policía tuvo que intervenir

Disturbios en Real Madrid vs. Marsella por Champions League: la policía tuvo que intervenir

La fecha 1 de la Liga de Campeones, donde Real Madrid recibió al club francés, en el estadio Santiago Bernabéu, estuvo empañada por algunos enfrentamientos.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:07 p. m.
Enfrentamientos entre hinchas del Olympique Marsella y la policía, en los alrededores del Santiago Bernabéu, por Champions League
Enfrentamientos entre hinchas del Olympique Marsella y la policía, en los alrededores del Santiago Bernabéu, por Champions League
Captura de pantalla de video de 'El Chiringuito'

