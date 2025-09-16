Disturbios en Real Madrid vs. Marsella por Champions League: la policía tuvo que intervenir

La suplencia de Vinícius Junior y la entrada de Rodrygo Goes, Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde y Franco Mastantuono fueron las novedades en el equipo titular del Real Madrid, en el estreno de Xabi Alonso en la Champions League contra el Olympique de Marsella, en el estadio Santiago Bernabéu.

El primer juego como técnico del Real Madrid en la Liga de Campeones de Xabi Alonso devolvió la titularidad respecto al equipo que venció en Anoeta en La Liga, a Trent por Dani Carvajal, Fede Valverde en lugar de Dani Ceballos y Mastantuono por Brahim. Además, Vinícius pierde su sitio en la banda izquierda del ataque en favor de Rodrygo.

El Real Madrid inició con Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Federico Valverde, Güler; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé. Por su parte, el once titular del Olympique de Marsella lo conformaron Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg, Greendwood, Weah; O'Riley y Aubameyang.

Sin embargo, el compromiso estuvo empañado por algunos desmanes en la previa. Los aficionados del equipo francés se enfrentaron con la policía, pero, por fortuna, no pasó a mayores y todo fue controlado.

Real Madrid, en un partido contra Arsenal por Champions League Getty Images

Enfrentamientos entre la policía e hinchas del Olympique Marsella, por Champions League

😳 ¡Cargas policiales en los aledaños del Bernabéu!



📹 ¡Máxima seguridad con los aficionados del Olympique de Marsella!

🔥 Los aficionados del Olympique de Marsella, camino del Bernabéu.



👉🏼 Poco más de dos horas para el comienzo del encuentro (vs. Real Madrid).

