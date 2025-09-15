Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid vs. Olympique Marsella, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Real Madrid vs. Olympique Marsella, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Este martes se abre el telón de una nueva temporada de la UEFA Champions League, y uno de los equipos que debutará es el Real Madrid que enfrentará al Olympique de Marsella. ¡Agéndese con el partido!

Por: EFE
Actualizado: septiembre 15, 2025 04:46 p. m.
Comparta en:
Real Madrid vs Olympique de Marsella
Real Madrid vs Olympique de Marsella
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad