Las novedades en la convocatoria de Real Madrid previo al debut en Champions League

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, dio a conocer su lista de convocados para el debut de su conjunto en la Champions League frente al Olympique de Marsella. Hay dos sorpresas en los llamados.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:57 a. m.
Kylian Mbappé, en el entrenamiento de Real Madrid para su debut en Champions League
Foto: AFP

