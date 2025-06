Doble ganadora del Balón de Oro le dio 'palo' a la Liga F de España: "Habría que hacer huelga"

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona e internacional con la selección española, habló acerca de los cambios que se han vivido en el equipo y en la federación desde la anterior Eurocopa hasta la que está a punto de comenzar y aseguró que antes, cuando iba con el combinado nacional, "no disfrutaba", aunque eso es ahora distinto.

"Han cambiado bastantes cosas. Me quiero centrar más en nosotras. Creo que somos un equipo mucho más experimentado, hemos vivido situaciones de alto nivel en más ocasiones, hemos ganado un Mundial, hemos ganado una Nations. Esa experiencia la llevamos encima y para mí la experiencia siempre es importante. También la mentalidad del grupo, del cuerpo técnico. Creo que todos y todas llevamos la misma dirección. Y la federación cada vez más, también. Hay que agradecer los pasos que se dan, porque no estamos como hace tres años, donde para nosotras era una situación complicada y lo sufríamos. También hay que valorar cuando se empiezan a hacer las cosas bien", dijo.

Aitana Bonmatí, figura de Barcelona y de la Selección España femenina. AFP

"Yo recuerdo cuando venía aquí hace años, no disfrutaba. Me quería ir a mi casa, soy sincera. Era difícil jugar aquí, porque el trato o la situación no era buena. Pero ahora que todo está mejor, el grupo está mejor, la estabilidad de todos y todas está mejor; eso beneficia al grupo. Aunque también vimos cómo ganamos un Mundial después de todo lo que veníamos, así que tampoco parece que lo que digo no tenga certeza. Pero lo siento y lo creo", manifestó en el día de atención a medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes del torneo continental que se celebrará en Suiza.

Aitana afirma que llega "desconectada, con energía y con ganas" después de unas vacaciones "necesarias" en el aspecto físico y también en el mental, porque "la exigencia y la elite" llevan "a otra dimensión". Además opinó que a nivel de equipo y de Selección se han acostumbrado a asumir el papel de favoritas, algo que reciben "con responsabilidad" aunque reconociendo que no son las únicas porque "hay que respetar a todas las grandes selecciones que hay".

"El año pasado, también se nos daba como favoritas en las Juegos y no los ganamos nosotras. Una Euro es un torneo muy corto en el que pueden pasar muchas cosas y las cosas se deciden por pequeños detalles, como hemos visto anteriormente. Es cierto que con el equipo que tenemos hay que exigirnos y entiendo que los otros equipos, incluso la gente, nos miren como favoritas", explicó.

"No me gusta comparar torneos, porque cada uno es distinto. En los Juegos hubo menos tiempo de descanso entre partidos y, para mí, ha sido el peor torneo que he jugado en mi vida a nivel de tratar a la futbolista, a la deportista. Es como la supervivencia de la más fuerte. En los Juegos, algunos partidos se decidieron por pequeños detalles, aunque es cierto que no estuvimos tampoco a nuestro mejor nivel. Es simplemente exigirnos y saber que tenemos que tener mejor nivel que el que tuvimos el año pasado", añadió.

Bonmatí asegura que le hace "mucha ilusión" poder ganar una Eurocopa, torneo que conquistaron en categorías inferiores pero que se le resiste a la absoluta y que hacerlo "sería como constatar la generación que tenemos y que sea una generación histórica". En cuanto a su papel como una de las cinco capitanas defiende que "para ella es una gran responsabilidad", aunque no cambie su rol y siga siendo la misma.

Por otro lado analizó la Liga F y los cambios que ella cree que deben introducirse: "Llevamos años diciendo que estaría bien tener una liga con menos equipos, por lo tanto más competitiva, porque las mejores jugadoras se reunirían en menos equipos. Tenemos que ver en las grandes ligas europeas cuántos equipos tienen y también benefician a las jugadoras que compiten por todo. Aquí no se mira por el bien de las jugadoras y del talento, se mira por los intereses de no sé quién. Estaría bien darle un pensamiento".

Barcelona femenino celebró en el clásico contra el Real Madrid en la Liga F. Diego Souto/Getty Images

"Llevamos peleando muchos años, pero aquí nadie piensa en nosotras. En España siento que nadie piensa en el talento español ni en nosotras, así como tampoco en hacer una liga más atractiva y competitiva. No sé cuál es la solución. Si al final los jugadores de la selección decimos nuestra opinión y nada cambia... ¿qué va a cambiar una huelga? Si las que tenemos más responsabilidad o más poder no lo logramos cambiar, no sé qué va a poder cambiarlo. Hay personas con mucho más poder que nosotras y son quienes dirigen el mando de todo esto", agregó.