Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Llinás y un par de fotos del momento de su escalofriante lesión en Millonarios vs. Cali

Andrés Llinás y un par de fotos del momento de su escalofriante lesión en Millonarios vs. Cali

Más allá del empate entre 'embajadores' y 'azucareros', en las huestes de Millonarios se presentó un hecho dramático con Andrés Llinás como el principal afectado.