Andrés Llinás y un par de fotos del momento de su escalofriante lesión en Millonarios vs. Cali

En la cancha del estadio El Campín se jugó un partido con goles, buenas jugadas, atajadas providenciales y más entre Millonarios y Deportivo Cali, que al final de los 90 minutos terminó con una igualdad de 3-3, con un repetitivo toma y dame de los protagonistas del compromiso de la sexta fecha de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano.

Pero más allá del buen compromiso en Bogotá, el toque de drama y tristeza se presentó con la lesión en la pierna izquierda de Andrés Llinás, quien se tuvo que ir en camilla después de una jugada fortuita con Fernando Mimbacas, de los 'azucareros'.

Y en las redes sociales, la cuenta partidaria 'Pasión Albiazul' publicó un par de fotos del duro momento que vivió el zaguero bogotano, a quien le tuvo que ayudar un integrante del cuerpo médico de los 'embajadores' para sostenerle su pie mientras que fue conducido al camerino.

A Llinás se le notó desencajado, alzando la mano y con muestras de dolor, luego del hecho que se presentó en el segundo tiempo del compromiso.

Acción de juego entre Millonarios y Cali en el estadio El Campín, en juego de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Aún se espera el parte oficial de Millonarios con respecto al alcance de la lesión de Llinás, quien es uno de los habituales titulares y líder del conjunto capitalino, que no pasa un buen momento deportivo con un solo puntos de 12 posibles.

¿Qué dijo el DT David González sobre la lesión de Andrés Llinás?

"Lo de Andrés pues todos lo vimos, obviamente que es un momento complicado. Esperar el diagnóstico, mirar la gravedad de la lesión que tiene, pero para mí es imposible decir qué es lo que le pudo haber pasado", explicó el técnico David González en la rueda de prensa posterior al compromiso entre Millonarios y Cali.

Mientras tanto, el defensor Juan Pablo Vargas también se manifestó sobre lo sucedido con su compañero de zaga y dijo que "es muy doloroso lo de Andrés, es una persona que sufre, que siente esas cosas que pasan acá. Es un jugador muy importante, será una baja sensible por el tiempo de la lesión que le dará algunos meses. Así que tenemos una tarea de salir por él, por los que están lesionados".