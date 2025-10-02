Donald Trump ‘ordena’ cambiar ciudades del Mundial 2026 y FIFA le responde con taponazo

Donald Trump encendió las alarmas de cara a la organización de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá manifestando desde el Despacho Oval que quitará los juegos asignados a ciudades gobernadas por integrantes del Partido Demócrata, sus rivales políticos, por considerar que no brindan garantías de seguridad.

El mandatario estadounidense puso especial énfasis en Seattle y Santa Clara (San Francisco), centros urbanos que, en su opinión, están en manos de "lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen".

Al respecto, el mandamás norteamericano detalló: "Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial, dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario".

Pero eso no fue todo, Trump fue más allá y también mencionó la posibilidad de tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En consecuencia, la FIFA, ente que organiza el Mundial, reaccionó rápidamente frente a las atribuciones e ínfulas del presidente de EE. UU.



Taponazo de FIFA a Trump sobre cambio de ciudades del Mundial

El canadiense Victor Montagliani, presidente de Concacaf y uno de los vicepresidentes de la FIFA, fue tajante al contestar aseverando que a Trump no le compete la decisión de quitar o poner ciudades para la próxima Copa del Mundo.

"Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo", dijo en conferencia de prensa ofrecida en Londres.

Y frenó en seco a Trump indicando que no se debe inmiscuir en asuntos que no son de su resorte y que las ciudades no se cambiarán: "La realidad es que estamos centrados en las 16 subsedes y esto es un torneo en el que la FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol los supera".



Ciudades sede del Mundial 2026

⦁ México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

⦁ Canadá: Toronto y Vancouver.

⦁ EE. UU.: Seattle, San Francisco (Santa Clara), Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Houston, Miami, Atlanta, Filadelfia, Boston y Nueva York (East Rutherford).