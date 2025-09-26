Fue campeón con Nacional y jugó en Millonarios y Junior, quedó en el olvido y se retira del fútbol

Luego de haber jugado en clubes de Colombia, Ecuador y Brasil y tras dos décadas de carrera, Sherman Cárdenas es foco de atención en las últimas horas después de haber anunciado que se retira del fútbol. Así lo hizo saber el volante santandereano, de 36 años, en una entrevista con el diario 'Vanguardia'. "Creo que ya terminamos la carrera, ya hemos tomado la decisión. Gracias por todo lo que obviamente me dio", expresó el santandereano y que sorprendió cuando hizo su debut en 2005.

Cárdenas se caracterizó por ser un volante de talento, buena técnico y escurridizo, cosechando títulos con clubes como Junior de Barranquilla y Nacional, en donde dejó huella y gratos recuerdos en los aficionados, al ser campeón de Liga y Copa, en las temporadas 2013 y 2014.

La carrera del santandereano comenzó siendo un niño en Atlético Bucaramanga, del que es considerado referente, ahí dividía el tiempo entre el estudio en bachillerato y el fútbol y desde entonces inició un periplo por otros equipos de nuestro país como La Equidad, Millonarios, Once Caldas, Alianza y Santa Fe.

Sherman Cárdenas, jugador del Junior - Foto: Dimayor Dimayor

Publicidad

De igual forma, Sherman Cárdenas también fue al balompié internacional, como quiera que en el año 2015, 2016 y 2017 defendió los colores de Atlético Mineiro, Vitoria e igualmente en Liga Deportiva de Quito.

Cabe indicar que desde hace un tiempo se venía preparando para colgar los guayos, pese a los 36 años, ya que cursó estudios y se graduó como administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

En una entrevista con Gol Caracol expresó que "el fútbol fue una pasión, en una escuela inicié, desde los 8 años", confesó que el argentino Juan Román Riquelme se convirtió en ídolo y espejo para seguir, eligió a Óscar Córdoba, Lucas Pratto, Alexis Henríquez y Macnelly Torres y calificó a Juan Carlos Osorio como el entrenador que lo "marcó y le enseñó mucho".