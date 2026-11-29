La polémica no faltó en el partido entre Arsenal y Manchester City, este domingo, en el Emirates Stadium, y el que sufrió fue el atacante belga Jeremy Doku.

Al minuto 17 se dio la primera jugada controversial, cuando el lateral Jurrien Timber estaba forcejeando con el delantero 'ciudadano', y al parecer le halo el cabello. Hubo llamado del VAR al árbitro central, pero no vio algo claro y no sancionó nada.

Publicidad

Luego, al 52', se dio una igual pero más clara en la transmisión de Arsenal vs Manchester City, cuando el brasileño Bruno Guimaraes halo evidentemente el pelo de Doku, pero tampoco hubo expulsión y en redes sociales causó polémica esta acción por duplicado.

Publicidad

Acá las polémicas por halar el cabello de Jeremy Doku en Arsenal vs Manchester City:

Bruno Guimaraes pulls Doku’s hair on a yellow card with no punishment. 🤯 pic.twitter.com/zmiik8ayjt — EPL Bible (@EPLBible) November 29, 2026

TODO Manchester City pidió EXPULSIÓN para Timber en Arsenal por este supuesto tirón de pelo sobre Jérémy Doku. ¿Qué te parece?



📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ogGPt8CtCu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026