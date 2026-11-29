El Barcelona afianzó el liderato de la Liga de España con un convincente triunfo ante el Deportivo (1-5) en Riazor, a tres días de su decisivo duelo contra el Atlético de Madrid, al que distanciaría a ocho puntos en caso de repetir triunfo el próximo miércoles en el Camp Nou, adonde el brasileño Raphinha llegará en un espectacular momento de forma tras liderar la victoria de su equipo con tres goles.

El inesperado pinchazo del Real Madrid ante el Alavés motivó que Hansi Flick saliese con todo. El premio de asaltar el estadio deportivista era muy grande: distanciar al equipo de José Mourinho a seis puntos. El tempranero gol de Lamine Yamal, tras una genialidad de Dani Olmo al dejar pasar el balón para engañar a Leo Román, invitó a pensar que el Barcelona solventaría por la vía rápida la difícil vista a Riazor.

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Tabla de posiciones de Liga de España, tras Coruña 1-5 Barcelona:



Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts

1 Barcelona 14 13 0 1 56 16 40 39 2 Atlético Madrid 14 11 1 2 29 12 17 34 3 Real Madrid 14 11 0 3 34 13 21 33 4 Real Betis 14 8 3 3 21 17 4 27 5 Real Sociedad 13 7 1 5 23 23 0 22 6 Racing de Santander 14 6 2 6 23 33 -10 20 7 Athletic 13 5 4 4 19 15 4 19 8 Alavés 14 5 4 5 20 19 1 19 9 Sevilla 13 5 4 4 18 20 -2 19 10 Osasuna 14 4 4 6 14 24 -10 16 11 Villarreal 13 4 3 6 19 18 1 15 12 RCD Espanyol 13 4 3 6 14 14 0 15 13 Deportivo 14 3 6 5 17 22 -5 15 14 Rayo Vallecano 13 4 3 6 16 22 -6 15 15 Celta de Vigo 13 2 7 4 11 12 -1 13 16 Valencia C. F. 14 3 4 7 10 21 -11 13 17 Levante 14 2 6 6 18 25 -7 12 18 Getafe 13 3 3 7 8 21 -13 12 19 Elche C. F. 14 2 5 7 17 24 -7 11 20 Málaga 14 0 5 9 12 28 -16 5

No fue así, pese a las numerosas ocasiones que generó en el primer tiempo y la gran actuación de Leo Román. El Dépor respondió rápido al líder explotando la velocidad de sus atacantes. Dos minutos después del gol del internacional español, Joan García evitó el empate en un mano a mano con Yeremay, que sorprendió a la defensa rival con su velocidad.

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El inicio de partido fue imponente. Antes del minuto diez, Aubameyang firmó las tablas con una gran finalización ante el meta catalán, después de que un pelotazo en largo de Leo Román lo peinase Nsongo Bil para que el gabonés castigara la fragilidad de Cubarsí. El Deportivo se desmelenó con el gol y, en el minuto 14, rozó la remontada con un cabezazo del delantero camerunés que forzó la espectacular estirada de Joan García.



Esa jugada transformó al líder, que no tardó en adueñarse del balón. Poco a poco, empezó a someter a su rival, al que golpeó nuevamente en el minuto 20 tras un cabezazo de Dani Olmo a un centro de Gordon, letal en el uno contra uno ante Mella. El 1-2 hizo daño al equipo de Antonio Hidalgo y el Barcelona acumuló muchas ocasiones antes del descanso. Entre Leo Román y el palo evitaron el gol de Lamine en el minuto 28; tres después Leo Román sacó un disparo cruzado de Raphinha; en el 37 el portero despejó sobre la línea un remate de Cubarsí; y en el último suspiro Raphinha de nuevo y Eric rozaron el tercero.

El Deportivo llegó vivo al intermedio. La falta de pegada del líder lo mantenía en el partido. Pero nada más arrancar el segundo tiempo, Raphinha cerró el triunfo del Barcelona al culminar una gran jugada de su equipo, que movió de lado a lado el balón hasta que Lamine sacó un centro que el brasileño cabeceó. Ahí se murió el encuentro. Hansi Flick movió su once para que su equipo no se relajara porque, con el 1-3, se limitó a descansar con el balón, quizá pensando en el duelo contra el Atlético. El Dépor apenas daba señales de vida.

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Ni tan siquiera la entrada de Mario Soriano y Adama Traoré reactivó al equipo de Hidalgo, incapaz de arañar al líder hasta la recta final -con Aubameyang y Zakaria Eddahchouri-, justo después de que Raphinha firmase el cuarto. Poco después, el brasileño cerró la goleada con su decimoctavo gol en Liga, un aviso para el Atlético de Madrid.