El Hull City, al alza, aprovechó su visita a Selhurst Park de Londres para enfrentarse al colista Crystal Palace (2-3), que acumula seis derrotas seguidas, y apuntalar la mejoría que ha mostrado en las últimas jornadas y que le aproxima a la zona europea. El colombiano Jefferson Lerma fue titular y noticia en su club, porque llegó a 100 partidos en Premier League con las 'águilas'.

Eso sí, el Palace no la pasa bien, el jugador de nuestro país no tuvo su mejor presentación y perdió la marca en el primer gol, y de paso, al entretiempo fue sustituido. Eso se le suma a que no anda disputando la Europa League, porque no fue inscrito en la competencia internacional.

Publicidad

El cuadro del danés Thomas Frank se hunde más cada jornada y ya está a cuatro puntos de la salvación, siendo el colero actual de la Liga de Inglaterra.

Publicidad

Contra el Hull, que sumó su segundo triunfo consecutivo y que solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros, se diluyó progresivamente. Mantuvo el tipo pero al borde del descanso, en un córner botado por Regan Slater y rematado de cabeza, en el segundo palo por Oliver McBurnie, ya empezó a tener el marcador en contra.



A partir de ahí el Hull fue superior. Amplió su renta al inicio de la segunda parte, cuando Sorba Thomas recibió un balón del francés Lucas Gourna-Douath y en su segundo intento y en estático, batió de nuevo a Dean Henderson.

La sentencia llegó en el 80, en plena inspiración visitante. Cuando Elliot Stroud, de tacón, envió la pelota a Oliver McBurnie que con una pisada asistió a Regan Slater que marcó.

Publicidad

Le faltó tiempo al Crystal Palace que tuvo una meritoria reacción, que acortó distancias en el 90 por medio de Jorgen Larsen, a pase de Quentin Timber, y estableció el 2-3 final en el 95, gracias a Adam Warton.