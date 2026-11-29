El futbolista colombiano Mateo Cassierra atraviesa un momento complicado en el Atlético Mineiro, tanto por su situación deportiva como por los problemas que han comenzado a afectar a su entorno familiar. Las críticas de los aficionados por su rendimiento, los ataques en redes sociales y las intimidaciones denunciadas por sus familiares llevaron al club brasileño a pronunciarse oficialmente y anunciar medidas legales contra los responsables.

La situación tomó mayor relevancia después de que Margarita Castillo, esposa del delantero colombiano, publicara una carta abierta en sus redes sociales para contar las difíciles experiencias que ha vivido durante los últimos meses en Belo Horizonte. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción y llevaron al Atlético Mineiro a emitir un comunicado en el que condenó las amenazas y los actos de intimidación contra sus futbolistas y sus familias, tal y como explicaron en 'Globo Esporte'.

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En su pronunciamiento, el club brasileño aseguró que "emprenderá acciones legales, tanto civiles como penales, contra los autores —una vez identificados— de los ataques cibernéticos y las agresiones perpetradas en el Arena MRV contra los jugadores y sus familias". Además, advirtió que aplicará sanciones administrativas a los responsables, que podrían incluir la suspensión indefinida de su derecho de acceso al estadio.

Mateo Cassierra, colombiano de Atlético Mineiro. Mineiro.

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Atlético Mineiro también aclaró que respeta las manifestaciones pacíficas, pero que no tolerará comportamientos que pongan en riesgo la tranquilidad y la integridad de sus integrantes.



La denuncia de Margarita Castillo expuso la dimensión del problema que enfrenta la familia del atacante colombiano. En su publicación, reconoció que nunca imaginó vivir situaciones de acoso e intimidación, tanto en internet como personalmente, hasta el punto de abandonar un estadio entre lágrimas.

"Jamás imaginé que sufriría acoso e intimidación, tanto en las redes sociales como en persona, hasta el punto de abandonar un estadio llorando", expresó la esposa del futbolista.

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La situación también ha tenido consecuencias para sus dos hijos, Martín, de cinco años, y María, de uno. Según explicó Margarita, los pequeños dejaron de acompañar a su padre a los encuentros del Atlético Mineiro y tampoco frecuentan el Arena MRV.

"El acoso llegó a tal punto que, como familia, decidimos que nuestros hijos ya no irán al estadio ni verán los partidos por televisión, debido a la forma irrespetuosa en que algunos periodistas se refieren a los jugadores", manifestó.

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Por otra parte, Margarita explicó que Cassierra decidió alejarse de las redes sociales después de comenzar a recibir ataques a través de estas plataformas. La esposa del delantero también habló del periodo de inseguridad que atraviesa su marido.

En lo deportivo, el colombiano tampoco atraviesa su mejor momento. Cassierra llegó al Atlético Mineiro a comienzos de 2026 y acumula 44 partidos disputados, seis goles y tres asistencias. Su último gol se registró el 19 de septiembre, en el empate 1-1 frente a Chapecoense. Así, el presente del atacante colombiano está marcado por las dificultades futbolísticas y una situación extradeportiva que terminó provocando el pronunciamiento oficial de su club.