En la fecha 15 de la Liga de Escocia, el Celtic visitó al Hearts, y el delantero colombiano Camilo Durán fue el encargado de romper el cero en el marcador, cuando iban 57 minutos de juego.

Tras una asistencia de Hyun jun Yang, el atacante de nuestro país controló la pelota, se acomodó para rematar y sacó un disparo al segundo palo para el 1-0 parcial. Desafortunadamente, el elenco local luego le dio vuelta al resultado.

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Acá el gol de Camilo Durán en Celtic vs Hearts, Liga de Escocia:

🚨 Camilo Duran breaks deadlock



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hearts 0-1 Celtic



pic.twitter.com/nHOKrbj0gZ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 29, 2026