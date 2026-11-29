Una delegación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) inició este domingo un recorrido por los estadios marroquíes incluidos en el circuito del Mundial 2030 tras visitar los campos de España y Portugal en los últimos días.

El recorrido comenzó en el Gran Estado de Tánger (norte) y abarcará Casablanca, Rabat, Marrakech, Fez y Agadir, las seis ciudades marroquíes propuestas como sedes mundialistas.

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La mayor atención se centra en Gran Estadio Hassan II de Benslimane, en Casablanca, con capacidad para unos 115.000 espectadores, que pelea por albergar la final del Mundial frente al Santiago Bernabéu de Madrid o el Camp Nou de Barcelona.

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La inspección, según medios locales, incluirá centros de entrenamiento, bases de concentración de las selecciones, hoteles e infraestructuras ferroviarias y de carreteras.



La delegación de la FIFA, apunta Le360, está compuesta por 47 personas, entre ellas 18 representantes del organismo internacional, funcionarios de la Federación Marroquí y de organizaciones involucradas en los preparativos del Mundial 2030 que España organiza junto a Portugal y Marruecos.

La disputa entre Marruecos y España por albergar la gran final del Mundial de Fútbol 2030 se ha intensificado en los últimos meses, en especial tras la crisis migratoria que llevó a la ciudad española de Ceuta (norte de África) a decenas de miles de migrantes a finales del pasado julio.

Mundial 2030 será en España, Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina AFP

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En vísperas de las elecciones que celebra hoy España, el asunto adquirió una dimensión política tras las declaraciones de dirigentes conservadores españoles sobre la posibilidad de que España se retire de la organización del Mundial si Marruecos obtiene la final.

La decisión definitiva corresponde a la FIFA, que todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre cuándo podría realizar el anuncio.