Con diez jugadores toda la segunda parte por la expulsión de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich resistió este sábado para firmar un triste empate sin goles en el campo del Hamburgo en la 11ª jornada de la Bundesliga y encadenó tres partidos sin ganar. Además, hubo polémica por un posible penalti contra Luis Díaz en el segundo tiempo, pero todo quedó ahí tras la explicación de su propio técnico Vincent Kompany.

Al entrenador belga le consultaron en 'DAZN' tras el compromiso sobre esa acción en particular, que muchos pidieron como falta dentro del área contra el atacante colombiano, pero el timonel decidió ser honesto tras revisar con detenimiento la jugada.

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Kompany fue claro y contundente afirmando que "no fue un penalti, y no fue una falta contra Luis Díaz", y luego se tomó el tiempo de explicar que "no hubo contacto real. ¿Por qué digo que no fue un penalti? Su pie se clava en el suelo, y luego simplemente no se puede pitar un penalti por algo así".

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El técnico del Bayern Múnich, agregó que "no, no hay ninguna queja por mi parte. Por supuesto, siempre puedes tener una opinión diferente aquí y allá, y nosotros también tenemos la nuestra. No quiero hablar demasiado sobre ello".



🚨🗣️ Vincent Kompany über die strittige Elfmeterszene in der Schlussphase: ,,Es war kein Elfmeter und es war auch kein Foul gegen Luis Díaz. Sein Fuß bleibt im Rasen stecken. Man kann in dieser Phase keinen Elfmeter geben. Man kann hier und da natürlich immer eine andere Meinung… pic.twitter.com/mRc2B05f9O — bayern_aktuell_ (@bayern_aktuell_) November 28, 2026

Con 23 puntos en su contador particular, el Bayern sigue invicto en la liga alemana pero ha ralentizado su ritmo.

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El pasado fin de semana fue desbancado del liderato por el Borussia Dortmund, que tiene una unidad más y puede ampliar su margen el domingo con su duelo ante el Bayer Leverkusen.

El momento actual del gigante alemán es muy complicado, especialmente desde el empate 1-1 de la pasada jornada ante el Colonia en Múnich, donde su estrella Harry Kane se lesionó de gravedad en un tobillo y estará de baja varios meses.

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El miércoles de esta semana, el equipo muniqués sufrió su primera derrota de la temporada al perder 2-1 en su visita al Lille francés en la Liga de Campeones europea.

Pero más allá de los números y los resultados, el principal motivo de preocupación es la sensación que transmite el equipo, incapaz de encontrar alternativas ante la oleada de problemas físicos que asola su vestuario.

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Además de Kane, su ataque está mermado por las lesiones de Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Jamal Musiala. A ello se suman las ausencias del arquero Manuel Neuer y del lateral izquierdo Alphonso Davies.

Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: Getty Imágenes

Por si los obstáculos fueran pocos, la expulsión del capitán Joshua Kimmich en el minuto 44 del partido de este sábado puso muy complicada la tarea en Hamburgo.

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Kimmich evidenció el nerviosismo del equipo al perder los estribos ante el rival noruego Alexander Rössing-Lelesiit, a quien agarró de los cabellos después de un empujón.

El Bayern había dominado el juego hasta esta tarjeta roja, pero en la segunda mitad, con diez, el guion del partido cambió y por momentos los pupilos de Vincent Kompany se limitaron a resistir y salvar, por lo menos, un punto de su visita al norte de Alemania.

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El Hamburgo, un histórico del fútbol germano venido a menos, es decimotercero tras el empate, un resultado que lo dejó con la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad.