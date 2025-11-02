Drástico cambio para arquero de la Premier League; ahora se dedicará a la fotografía y al cine

El arquero inglés Alfie Whiteman, del Tottenham Hotspur, decidió retirarse del fútbol profesional a los 27 años para dedicarse a la fotografía y al cine, tras 16 años en el club londinense, sólo un partido disputado y un título de Europa League en 2025.

El guardameta británico se formó en la cantera de los 'Spurs' y representó a Inglaterra en las categorías Sub-17 y Sub-19. Durante su paso por el club londinense, Whiteman también fue cedido en dos ocasiones al Degerfors de Suecia, aunque nunca logró consolidarse en el primer equipo del Tottenham.

El propio club publicó este viernes un mensaje en redes sociales despidiendo a su jugador: "Alfie Whiteman se ha retirado del fútbol para comenzar una nueva carrera como director y fotógrafo. Te deseamos todo lo mejor, Alfie".

Alfie Whiteman se retira del fútbol para dedicarse al cine. AFP

¿Cómo fue la carrera deportiva de Alfie Whiteman?

A pesar de su extensa carrera en los 'Spurs', Whiteman solamente disputó un partido con su equipo. Fue a las órdenes del portugués José Mourinho en 2020 y en la Europa League, cuando jugó sus únicos minutos bajo los palos, en concreto ocho, contra el Ludogorest. Sustituyó a su compatriota Joe Hart con 4-0 en el marcador.

Durante sus últimos años en el club, donde ejercía como tercer golero, exploró las clases de actuación, radiodifusión y fotografía. Una vía que en este mes de octubre le valió para ser contratado por la productora británica 'Somesuch'.

"Con un ojo en sintonía para capturar momentos de conexión humana en lugares invisibles, el trabajo del director y fotógrafo Alfie se define por una curiosidad por cómo la cultura, la identidad y la comunidad se cruzan", publicó la productora en sus redes sociales.

Una carrera peculiar en la que compatibilizó dos pasiones con el fútbol, que a partir de este viernes pasará a un segundo plano para despegar en su nueva vida como fotógrafo y cineasta.