Jhon Durán es tendencia en Fenerbahce: el meme del colombiano que causa furor en redes

El delantero colombiano Jhon Durán fue el gran protagonista de la jornada 11 de la Superliga Turca. Con un gol decisivo, el atacante le dio la victoria 3-2 al Fenerbahce frente al Besiktas, en uno de los clásicos más esperados del fútbol turco. Durán, de 21 años, volvió al gol después de más de dos meses y lo hizo en el mejor escenario posible: el derbi de Estambul.

Para el segundo tiempo, Durán ingresó a los 66 minutos en reemplazo de Youssef En-Nesyri. A siete minutos del final, el exjugador de Envigado presionó con decisión una salida rival, forzó el error y definió de pierna zurda para vencer la resistencia del guardameta, que no tuvo reacción para evitar el tanto del colombiano, quien no marcaba desde el pasado 12 de agosto.

La publicación de Fenerbahce que tiene como protagonista a Durán

Jhon Durán en la acción de juego que terminó en gol del Fenerbahçe contra Beşiktaş. X de @Fenerbahce_EN

La actuación de Jhon Jáder Durán ha desatado una euforia absoluta entre los hinchas del Fenerbahce, quienes habían sido críticos con el delantero antioqueño, llegado esta temporada a préstamo desde el Al Nassr de Arabia Saudita. Una lesión lo alejó de las canchas durante varias semanas, lo que afectó su rendimiento y sus números, que no eran los esperados.

A través de sus redes sociales, los ‘canarios amarillos’ compartieron una imagen de Jhon Durán acostado en un sofá mientras habla por un teléfono antiguo, acompañada del mensaje: “Sí, cariño, marqué el último gol.”

¿Qué viene para el Fenerbahce?

Jhon Durán no tendrá mucho tiempo para celebrar su gran actuación en el clásico, ya que el Fenerbahce deberá volver rápidamente a la competencia internacional. El equipo dirigido por Domenico Tedesco afrontará este jueves 6 de noviembre un nuevo reto en la UEFA Europa League, donde visitará al Viktoria Plzen desde las 3:00 p. m. (hora colombiana). El colombiano espera mantener su buen momento y volver a ser determinante en el certamen continental.