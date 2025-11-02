Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán es tendencia en Fenerbahce: el meme del colombiano que causa furor en redes

Jhon Durán es tendencia en Fenerbahce: el meme del colombiano que causa furor en redes

Locura total por la actuación de Jhon Durán, figura del Fenerbahce en el clásico de Turquía, donde su golazo le dio la victoria a su equipo sobre el Besiktas.

Por: Javier García
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce - Foto:
Fenerbahce Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad