Juan Camilo 'Cucho' Hernández brilla en España: asistencia con Real Betis contra Mallorca

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Juan Camilo 'Cucho' Hernández llegó al Real Betis como una de las grandes figuras. Desde entonces, ha sabido responder, ganándose su lugar en la titular y el cariño de los aficionados. Prueba de ello es que, en 27 partidos, acumula nueve goles y dos asistencias. Y esa cuenta aumentó este domingo 2 de noviembre, en La Liga.
Cuando transcurría el minuto 10, Antony se hizo con la pelota, se juntó con el colombiano, armaron una pared y eso le permitió crear un espacio para que el brasileño se perfilara y sacara un buen remate. El arquero, Lucas Bergström, se estiró, pero le fue imposible evitar que las redes se inflaran para el 1-0 parcial.
¡GOLAAAAAZO DE REAL BETIS!— DSPORTS (@DSports) November 2, 2025
Antony remató desde afuera del área y anotó el 1-0 ante Mallorca.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/stHZ8erQDC
Publicidad