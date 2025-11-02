"Le dije a Jhon Durán cuando entró: 'No tienes nada que perder, da lo mejor de ti y marcó un golazo"

Beşiktaş y Fenerbahçe protagonizaron este domingo uno de los partidos más esperados en la Superliga de Turquía, no sólo en la lucha por los tres puntos sino por lo que significa en el orgullo entre las hinchadas. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de los 'canarios amarillos' que remontaron el tablero y terminaron imponiéndose 2-3; la gran figura fue el delantero colombiano Jhon Durán, quien se llevó los elogios de la prensa, sus compañeros de equipo y hasta su DT.

El número '10' de los amarillos de la ciudad de Estambul ingresó en la segunda parte, al minuto 66, y mostró movimientos interesantes en el campo de juego del Vodafone Park, pero fue al 84' que silenció a todos los hinchas locales en las tribunas, tras marcar un verdadero golazo. Hasta Domenico Tedesco se rendió al talento del exAston Villa; reveló lo que dijo a Jhon Durán; siempre tuvo confianza en él.

Jhon Durán fue gran figura con Fenerbahçe en el clásico contra Besiktas. AFP

¿Qué dijo el DT del Fenerbahçe tras la gran actuación de Jhon Durán en el clásico contra Beşiktaş?

En ese orden de ideas, Tedesco habló en conferencia de prensa y dejó palabras gratificantes hacia el delantero 'cafetero'. El timonel italiano sabe lo que puede generar Jhon Jáder en el césped de juego.

"Le dije a Jhon Durán cuando entró: 'No tienes nada que perder, da lo mejor de ti durante 25 minutos, mantén la presión'", precisó de entrada el estratega del Fenerbahçe en su intervención con los medios de comunicación.

A continuación, se refirió al golazo que marcó su jugador, describiendo la categoría con la que definió. "Y marcó un gol fantástico. La forma en que recibió el balón y marcó desde atrás fue increíble".



Otras declaraciones de Domenico Tedesco

- Balance del partido

"Encajamos goles por dos errores individuales. No merecíamos ir perdiendo 2-0. Tuvimos la oportunidad de marcar el 1-2. El Beşiktaş, un equipo fuerte, aprovechó nuestros dos fallos. Es difícil jugar un partido tan intenso fuera de casa, incluso con siete hombres. Ganamos 3-2. Estoy contento con la mentalidad que mostramos".