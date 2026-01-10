DT de Wolverhampton quedó "más que satisfecho" por actuación de Jhon Arias en la FA Cup

Wolverhampton sigue en carrera en la FA Cup y eso se debió en buena parte a la actuación del colombiano Jhon Arias. El chocano, de 28 años, marcó gol y generó una asistencia en la goleada de los ‘lobos’ 6-1 sobre Shrewsbury Town Football Club, este sábado.

El exFluminense y figura de la Selección Colombia continúa levantando su nivel en el fútbol inglés, mismo que le ha permitido a su escuadra obtener resultados positivos en este inicio del 2026.

Jhon Arias fue gran figura del Wolverhampton en la FA Cup. Getty

Tras la contienda y clasificación a la cuarta ronda de la FA Cup, Arias Andrade y compañía recibieron gratas palabras por parte de su entrenador en los ‘wolves’. Así fue como Robert Edwards elogió efusivamente al 'cafetero' y compañía.



“Fue más que satisfactorio; fue un día realmente bueno para nosotros. Una buena actuación, muy profesional, se observó mayor progreso y muchísimos aspectos positivos. Fue un día muy agradable en general”, inició diciendo el DT de Wolverhamptonen declaraciones que recoge la web oficial de los 'lobos'.

A renglón seguido, Edwards indicó que "mantuvimos ese impulso como yo quería y creo que fue una actuación excelente. Estuvimos precisos cuando lo necesitábamos, aunque sigo pensando que podríamos haber hecho un poco más, ya que dejamos a uno o dos fuera. Hubo una parada increíble, y quizás una o dos ocasiones importantes más, pero creo que estuvimos precisos".

El timonel galés, de 43 años, valoró la paciencia y determinación que tuvo su equipo no sólo en este compromiso frente al Shrewsbury Town Football Club, sino también en este inicio de año.

"Creo que tuvimos una buena combinación porque lo que pedimos hoy (sábado) fue paciencia, pero también determinación en nuestro juego. No solo tener 20 pases y luego retroceder, o 20 pases, perder el balón y que contraataquen. Creo que tuvimos una buena combinación de paciencia, determinación y amenaza, lo cual fue satisfactorio, y pudimos seguir desarrollando lo que estamos haciendo actualmente, lo cual fue realmente bueno", complementó.

Por último habló de los seis goles convertidos y le dedicó unas palabras aparte hacia Jorgen Strand Larsen, autor de tres goles.

“A veces es difícil conseguir eso, incluso si estás en un equipo, que quizás, esté en la cima de la Liga, porque la gente puede comenzar a tomárselo con calma y desconectarse un poco y volverse un poco descuidada, pero no se permitieron hacer eso", expresó Robert Edwards.

Y en el caso Larsen se mostró contento por su 'hat-trick'. "Fue increíble para él. Estoy muy contento. Ha estado trabajando muy duro y ha sido un momento difícil para él, también en lo personal, pero todos pasamos por esto. Todos tenemos que aceptar las críticas en este trabajo y en esta industria, pero la clave está en cómo recuperarse, y él ha estado realmente bien", concluyó.

Jhon Arias junto a Robert Edwards, entrenador del Wolverhampton. AFP