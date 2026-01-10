Síguenos en:
Gol Caracol  / Xabi Alonso: "Ganar la Supercopa de España con Real Madrid no sería una liberación para mí"

Xabi Alonso: "Ganar la Supercopa de España con Real Madrid no sería una liberación para mí"

El DT vivirá otro 'examen' en el banco técnico del Real Madrid, este domingo, en la gran final de la Supercopa de España contra Barcelona. Xabi Alonso tiene confianza en su plantel.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ene, 2026
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid.
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid.
AFP

