Jhon Arias también se vistió de asistidor en Wolverhampton vs. Shrewsbury Town, por FA Cup

Jhon Arias fue titular este domingo con Wolverhampton que enfrentó en la FA Cup al Shrewsbury Town. Además de reportarse en el marcador con un buen gol, el extremo colombiano también se 'vistió' de asistidor en el compromiso correspondiente a la tercera ronda.

El '10' de los 'lobos' condujo una gran acción en ataque, y posteriormente le dejó el balón 'servido' a Jorgen Strand Larsen, quien decretó el 4-1 parcial en el tablero.

Vea acá la asistencia de Jhon Arias HOY con Wolverhampton en la FA Cup:

¡JHON ARIAS CONDUCCIÓN! El colombiano manejó el ataque de los Wolves y asistió a Jorgen Strand Larsen para el 4-1 sobre Shrewsbury.



