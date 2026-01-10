Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias también se vistió de asistidor en Wolverhampton vs. Shrewsbury Town, por FA Cup

Jhon Arias también se vistió de asistidor en Wolverhampton vs. Shrewsbury Town, por FA Cup

El colombiano tuvo un partido 'redondo' donde no sólo marcó gol, sino que a su vez asistió a Jorgen Strand Larsen. ¡Vea acá la jugada de Jhon Arias!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolverhampton.
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolverhampton.
@jhonariasa/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad