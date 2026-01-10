Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias tuvo un partido 'redondo': gol y asistencia para liderar a Wolverhampton en la FA Cup

Jhon Arias tuvo un partido 'redondo': gol y asistencia para liderar a Wolverhampton en la FA Cup

El colombiano fue una de las figuras de su equipo que no tuvo problemas este sábado para doblegar al Shrewsbury Town y seguir en carrera en la FA Cup. ¡Jhon Arias se llevó los aplausos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Jhon Arias fue gran figura del Wolverhampton en la FA Cup.
