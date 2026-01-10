Jhon Arias tuvo un partido 'redondo': gol y asistencia para liderar a Wolverhampton en la FA Cup

Jhon Arias ha comenzado el 2026 de gran manera con Wolverhampton. El extremo colombiano volvió a tener una actuación 'redonda' con los 'lobos', esta vez en el marco de la FA Cup frente al Shrewsbury Town.

El número '10' de los 'wolves' marcó gol y generó una asistencia en la goleada 6-1 de su escuadra, este sábado 10 de enero, en compromiso de la tercera ronda del certamen inglés. Su club se clasificó a la siguiente fase.

Arias Andrade salió desde el 'vamos' para la contienda, recibiendo una vez más la Wolverhamptononfianza de su entrenador: Robert Edwards. El chocoano no desaprovechó y tuvo una gran actuación sobre el campo de juego.

Jhon Arias en medio del juego de 'wolves' en la FA Cup. X de @Wolves

Así fue como al minuto 11 logró reportarse en el tablero, anotando el 2-0 parcial para Wolverhampton. Luego de un pase entre líneas, el exFluminense definió de gran manera para vencer la resistencia del arquero del Shrewsbury Town, y se ganó los aplausos de los hinchas de los 'lobos' presentes en la tribuna.

Si fuera poco también se 'vistió de asistidor' a la altura del minuto 58. El deportista de la Selección Colombia condujo una jugada en ataque, y tras una serie de toques cerca al área, dejó muy bien perfilado a su compañero Jorgen Strand Larsen, quien decretó el 4-1 parcial en el tablero.

El transcurso de los minutos mostró a un Jhon Adolfo muy comprometido y muy activo en las fases del juego. Cuando la misión estaba cumplida en el campo, su técnico en los 'lobos' decidió darle descanso (minuto 84); de nuevo, los aplausos 'estallaron' entre los seguidores del elenco local, reafirmando así el buen desempeño del futbolista de 28 años.

Los otros tantos de Wolverhampton fueron anotados por Rodrigo Gomes, Tolu Arokodare y Jorgen Strand Larsen. El gol del Shrewsbury Town Football Club fue convertido por John Marquis, desde el punto blanco del penalti, al minuto 26.



Reviva acá el gol de Jhon Arias:

¡CLARO, JHON! Gran definición del colombiano Arias para el rápido 2-0 de los Wolves ante Shrewsbury en la FA Cup.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026

Así fue la asistencia de Jhon Arias:

¡JHON ARIAS CONDUCCIÓN! El colombiano manejó el ataque de los Wolves y asistió a Jorgen Strand Larsen para el 4-1 sobre Shrewsbury.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Arias con Wolverhampton?

Así las cosas, el calendario en el fútbol indica que la siguiente presentación de los 'lobos' será este domingo 18 de enero cuando reciban en el Molineux Stadium al Newcastle, en una nueva jornada de la Premier League. El balón rodará a las 9:00 de la mañana (hora de Colombia).