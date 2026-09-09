Dueño de equipo del fútbol colombiano, en negociaciones en España con Lionel Messi

Lionel Messi vuelve a ser noticia en España, esta vez por una información que lo relaciona con el fútbol de ese país. De acuerdo con reportes publicados en territorio español, el argentino estaría en conversaciones para convertirse en accionista mayoritario del Club Deportivo Eldense, actualmente en la Segunda División.

En medio de esta versión aparece un empresario colombiano: Juan Carlos Trujillo, propietario de Llaneros, quien estaría relacionado con la actual propiedad del conjunto español junto con Carolina Holguín.

Según la información conocida, las conversaciones entre el entorno de Messi y los actuales propietarios del Eldense estarían avanzadas y existiría un principio de acuerdo, aunque la eventual operación todavía tendría que completar los trámites correspondientes antes de hacerse oficial.

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Ante la noticia surgida en territorio español, en Gol Caracol contactamos a personas cercanas al referido Trujillo y a Carolina Holguín, cabeza dirigencial del Eldense, pero manifestaron que solamente hasta en las próximas 72 horas se podrían referir sobre las negociaciones con Messi.



Al parecer, existen cláusulas de confidencialidad que impiden, por ahora, declaraciones a los medios de comunicación.

Mientras se mantiene la reserva alrededor de las conversaciones, en Elda ya se ha generado expectativa por la posibilidad de que el campeón del mundo con Argentina pueda asumir un papel dentro de la propiedad del club.

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El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, destacó la relevancia que tendría para la ciudad una eventual llegada de Messi al Eldense y señaló que el entorno del futbolista habría valorado la historia de la institución, considerada el decano de la provincia de Alicante, además de sus recientes ascensos al fútbol profesional.

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Alfaro también manifestó que, si la operación finalmente se concreta, el Ayuntamiento mantendría su respaldo al club. Según sus declaraciones, desde la conversión del Eldense en sociedad anónima deportiva, en 2022, la administración municipal ha destinado más de cuatro millones de euros mediante acuerdos de patrocinio.

El mandatario destacó además la posibilidad de que el proyecto tenga un fuerte componente de formación y fútbol base, y consideró que la presencia de una figura mundial como Messi podría darle mayor visibilidad internacional a Elda.

Por ahora, la posible llegada de Messi al Eldense continúa siendo una operación en proceso, mientras avanzan las conversaciones y los procedimientos necesarios. De concretarse, supondría un movimiento empresarial de gran repercusión para el fútbol español y tendría como uno de sus protagonistas al colombiano Juan Carlos Trujillo, propietario de Llaneros.