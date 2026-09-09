Cuál sería el salario de James Rodríguez en caso de firmar con Avellino; filtraron la cifra

James Rodríguez está decidido a seguir escribiendo páginas en su carrera. Después de haber vestido las camisetas de varios clubes como Envigado (Colombia), Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), Sao Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España), León (México) y Minnesota United (Estados Unidos), todo apunta a que arribará al fútbol italiano.

Con el paso de las horas, cada vez toma más fuerza la posibilidad de firmar con Avellino, de la segunda división. Por eso, ya se empezaron a filtrar datos y uno que otro detalle de cómo se está llevando a cabo la negociación, revelando el posible salario que tendía y algunos temas contractuales. Recordemos que, en su más reciente experiencia deportiva, en territorio estadounidense, solo estuvo seis meses, mientras que, previamente, en León, estuvo una temporada.

"La loca idea de Avellino (Serie B), que actualmente negocia la llegada de James Rodríguez, empezó a tener sus capítulos", con estas palabras dio inicio a una publicación, el reconocido medio, 'Gazzetta dello Sport'. "El primer contacto se remonta a unos días después del 15 de agosto, justo cuando su nombre fue propuesto sobre la mesa por parte de un intermediario. Pero el jugador había hecho saber su deseo de jugar en primera división", añadieron en el posteo.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en el Mundial 2026 AFP

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"Con el mercado cerrado, los contactos se reanudaron con su entorno y se han intensificado. Incluso ya se habla de que tendría un contrato de un año con un salario de 2 millones de euros, incluidos los bonos, y opción de extender el vínculo, en caso de ascenso", reveló el portal italiano. Y es que, en esta clase de negociaciones, todo cuenta y varios aspectos juegan un rol importante al momento de intentar convencer a un futbolista de talla mundial como el 'cafetero'.



Gazzetta : La folle idée d'Avellino (Serie B), qui négocie actuellement la venue de James #Rodriguez. Le premier contact remonte à quelques jours après le 15 août, lorsque son nom a été proposé par un intermédiaire. Mais le joueur avait fait savoir son envie de jouer en première… pic.twitter.com/Ddiu9bWRP2 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) September 9, 2026

Prueba de ello es que "Alessandro Nesta (director técnico del club) podría jugar un papel clave en las conversaciones que se han estado adelantando. Pero eso no es todo, ya que se han enviado videos al jugador para mostrarle el entusiasmo y el amor de la ciudad por el fútbol, con un ambiente muy sudamericano, el cual le vendría bien y ayudaría a su adaptación".