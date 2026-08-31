Cristiano Ronaldo no se olvidó de Lionel Messi; "inspiraste a millones"

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó reacciones alrededor del mundo y una de las más esperadas llegó desde Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo, histórico rival del argentino durante más de una década, le dedicó un mensaje en redes sociales tras el anuncio de su retiro internacional.

Aunque ambos protagonizaron una de las rivalidades individuales más importantes de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo dejó a un lado la competencia para reconocer la trayectoria de Messi y destacar la influencia que tuvo tanto dentro como fuera de las canchas. El portugués recordó los años que compartieron en el fútbol de élite y aseguró que también encontró inspiración en el argentino.

“Leo. Compartimos el campo durante más de 15 años. Luchamos. Competimos. Nos impulsamos mutuamente a lugares a los que nadie más podía llegar. La rivalidad era real... pero el respeto también”, escribió Cristiano Ronaldo.

Publicidad

La relación futbolística entre ambos estuvo marcada durante años por la comparación constante, sobre todo en los clásicos Barcelona vs. Real Madrid. Sus enfrentamientos, sus registros y la disputa por los principales reconocimientos individuales alimentaron una rivalidad que trascendió las fronteras y se convirtió en uno de los grandes capítulos del fútbol mundial.



Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina Fotografía de: AFP

El delantero portugués destacó especialmente lo que Messi representó para Argentina y para las nuevas generaciones que crecieron admirando al '10'.

Publicidad

“Lo que hiciste por el fútbol, por Argentina y por todos los niños que alguna vez soñaron con vestir esa camiseta... siempre lo admiraré. Inspiraste a millones. A mí también me inspiraste”, agregó el portugués.

Cristiano también hizo referencia al final de esta etapa de la carrera internacional de Messi y reconoció que el argentino se marchó dejando una huella difícil de borrar.

“Este capítulo se acabó, lo sé. Pero te fuiste a lo grande. Lo diste todo. Descansa ahora, hermano. Te lo mereces”, concluyó.

Con su despedida de Argentina, Messi puso punto final a una etapa que comenzó hace más de dos décadas y que estuvo marcada por títulos, momentos históricos y una relación especial con la camiseta albiceleste.