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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, de luto por muerte de familiar cercano; aún así, jugó con Boca Juniors

Álvaro Montero, de luto por muerte de familiar cercano; aún así, jugó con Boca Juniors

Después del partido contra Sao Paulo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se conoció un detalle personal por el que pasó Álvaro Montero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Getty Images

Álvaro Montero vivió una noche especialmente difícil este martes 8 de septiembre. El arquero colombiano recibió la noticia del fallecimiento de su abuela justo antes del partido entre Boca Juniors y São Paulo, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero, pese al duro golpe emocional, decidió estar presente y defender el arco del conjunto argentino.

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El compromiso se disputó en La Bombonera y terminó con victoria 1-0 para Boca Juniors, gracias al gol de Miguel Merentiel, al minuto 52'. En medio de un escenario deportivo importante para el equipo 'Xeneize', Montero tuvo que afrontar también un momento doloroso en el plano personal.

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La situación fue confirmada después del encuentro por Rodolfo Martín Arruabarrena, técnico de Boca Juniors, quien destacó la fortaleza del guardameta colombiano y su capacidad para responder en el terreno de juego pese a las circunstancias.

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"Antes del partido falleció la abuela y estuvo presente. Ahora se va a Colombia, es un golpe duro para él y estuvo presente e hizo una gran actuación", explicó el entrenador al referirse a la situación que atravesó Montero.

El arquero colombiano no solo cumplió con su presencia en el compromiso, sino que tuvo una actuación destacada y consiguió mantener su arco en cero. De esta manera, fue una pieza importante para que Boca Juniors sacara ventaja en el primer capítulo de la serie frente al conjunto brasileño.

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Arruabarrena también explicó que, desde el punto de vista futbolístico, no hubo un cambio particular en el trabajo con Montero desde su llegada al club. Según el entrenador, la principal herramienta utilizada para acompañarlo durante este proceso ha sido el diálogo.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, fue figura en la Copa Argentina
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, fue figura en la Copa Argentina
Getty Images

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“No hubo ningún cambio respecto a cuando llegó, solo hablar mucho con él”, manifestó el estratega.

El técnico también valoró especialmente que Boca Juniors lograra terminar el partido sin recibir goles, algo que le permitirá afrontar el partido de vuelta con una ventaja mínima y con la posibilidad de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Me pone contento el arco en cero”, agregó Arruabarrena.

Ahora, después de cumplir con su compromiso profesional en un partido de gran importancia, Álvaro Montero viajó a Colombia para acompañar a sus familiares en este difícil momento y despedir a su abuela.

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