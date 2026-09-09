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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 9 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 9 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 9 de septiembre del 2026, con la continuación de la primera jornada de la Champions League, y las series en Copa Libertadores y Sudamericana. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Luis Javier Suárez y el Sporting Lisboa debutan este miércoles en la Champions League.
Luis Javier Suárez y el Sporting Lisboa debutan este miércoles en la Champions League.
Foto: Getty Imágenes

Este miércoles, el calendario futbolero promete grandes compromisos. Continúa la primera jornada de la fase de liga de Champions League y la series de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

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Además, de que siguen las acciones en el Mundial Femenino Sub-20 2026 y buenos partidos en el fútbol internacional.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 9 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 9 de septiembre del 2026:

HorarioEquiposCompeticiónCanales de Transmisión
8:00 a.m.Italia vs. Nueva ZelandaFIFA Mundial Femenino Sub-20DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
11:00 a.m.Francia vs. EcuadorFIFA Mundial Femenino Sub-20DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
11:45 a.m.Barcelona vs. FeyenoordChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
11:45 a.m.Stuttgart vs. Viking FKChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m.Paris Saint-Germain vs. Slovan BratislavaChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Liverpool vs. Atlético MadridChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
2:00 p.m.Charlton Athletic vs. QPRChampionshipDisney+ Premium
2:00 p.m.Sporting CP vs. GalatasarayChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m.Napoli vs. ArsenalChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:45 p.m.Moreirense vs. BenficaLiga PortuguesaDGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
3:00 p.m.América de Cali Femenino vs. Orsomarso FemeninoLiga FemeninaWin Sports TV (YouTube)
3:00 p.m.Santa Fe vs. Deportivo Cali FemeninoLiga FemeninaSeñal Colombia
3:30 p.m.Independiente Valle del Cauca vs. QuindíoTorneo BetPlayWin (YouTube)
5:00 p.m.Palmeiras vs. LDU QuitoCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN
5:00 p.m.Santos vs. Atlético MineiroCopa SudamericanaDisney+ Premium, ESPN 5
5:00 p.m.Deportivo Riestra vs. BanfieldCopa ArgentinaTyC Sports Internacional
6:00 p.m.Real Soacha Cundinamarca vs. Inter BogotáCopa BetPlayWin (YouTube)
6:00 p.m.América de Cali vs. Deportivo PereiraCopa BetPlayWin
6:00 p.m.Millonarios Femenino vs. Atlético Nacional FemeninoLiga FemeninaWin
6:30 p.m.DC United vs. Columbus CrewMLSApple TV
6:30 p.m.Atlanta United vs. Orlando CityMLSApple TV
6:30 p.m.Toronto FC vs. Nashville SCMLSApple TV
6:30 p.m.CF Montréal vs. Charlotte FCMLSApple TV
6:30 p.m.Philadelphia Union vs. FC CincinnatiMLSApple TV
7:00 p.m.Once Caldas vs. AlianzaCopa BetPlayWin (YouTube)
7:00 p.m.New York City vs. New England RevolutionMLSApple TV
7:30 p.m.Houston Dynamo vs. Real Salt LakeMLSApple TV
7:30 p.m.Minnesota United vs. FC DallasMLSApple TV
7:30 p.m.Austin FC vs. Colorado RapidsMLSApple TV
7:30 p.m.Estudiantes de la Plata vs. CorinthiansCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN
7:30 p.m.Chicago Fire vs. Inter de Miami CFMLSApple TV
8:06 p.m.Saprissa vs. CartaginésCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
8:10 p.m.Deportivo Pasto vs. MedellínCopa BetPlay DIMAYORWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
9:30 p.m.Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles GalaxyMLSApple TV
9:30 p.m.Los Angeles Football Club vs. New York Red BullsMLSApple TV
9:30 p.m.San Diego FC vs. San Jose EarthquakesMLSApple TV
9:30 p.m.Portland Timbers vs. St. Louis City SCMLSApple TV
10:06 p.m.Motagua vs. Alianza FCCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
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