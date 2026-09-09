Partidos EN VIVO HOY 9 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero promete grandes compromisos. Continúa la primera jornada de la fase de liga de Champions League y la series de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Además, de que siguen las acciones en el Mundial Femenino Sub-20 2026 y buenos partidos en el fútbol internacional.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 9 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Publicidad
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 9 de septiembre del 2026:
|Horario
|Equipos
|Competición
|Canales de Transmisión
|8:00 a.m.
|Italia vs. Nueva Zelanda
|FIFA Mundial Femenino Sub-20
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|11:00 a.m.
|Francia vs. Ecuador
|FIFA Mundial Femenino Sub-20
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|11:45 a.m.
|Barcelona vs. Feyenoord
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|11:45 a.m.
|Stuttgart vs. Viking FK
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p.m.
|Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Liverpool vs. Atlético Madrid
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p.m.
|Charlton Athletic vs. QPR
|Championship
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Sporting CP vs. Galatasaray
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|2:00 p.m.
|Napoli vs. Arsenal
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:45 p.m.
|Moreirense vs. Benfica
|Liga Portuguesa
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|3:00 p.m.
|América de Cali Femenino vs. Orsomarso Femenino
|Liga Femenina
|Win Sports TV (YouTube)
|3:00 p.m.
|Santa Fe vs. Deportivo Cali Femenino
|Liga Femenina
|Señal Colombia
|3:30 p.m.
|Independiente Valle del Cauca vs. Quindío
|Torneo BetPlay
|Win (YouTube)
|5:00 p.m.
|Palmeiras vs. LDU Quito
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|5:00 p.m.
|Santos vs. Atlético Mineiro
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN 5
|5:00 p.m.
|Deportivo Riestra vs. Banfield
|Copa Argentina
|TyC Sports Internacional
|6:00 p.m.
|Real Soacha Cundinamarca vs. Inter Bogotá
|Copa BetPlay
|Win (YouTube)
|6:00 p.m.
|América de Cali vs. Deportivo Pereira
|Copa BetPlay
|Win
|6:00 p.m.
|Millonarios Femenino vs. Atlético Nacional Femenino
|Liga Femenina
|Win
|6:30 p.m.
|DC United vs. Columbus Crew
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Atlanta United vs. Orlando City
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Toronto FC vs. Nashville SC
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|CF Montréal vs. Charlotte FC
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Philadelphia Union vs. FC Cincinnati
|MLS
|Apple TV
|7:00 p.m.
|Once Caldas vs. Alianza
|Copa BetPlay
|Win (YouTube)
|7:00 p.m.
|New York City vs. New England Revolution
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Houston Dynamo vs. Real Salt Lake
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Minnesota United vs. FC Dallas
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Austin FC vs. Colorado Rapids
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Estudiantes de la Plata vs. Corinthians
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|7:30 p.m.
|Chicago Fire vs. Inter de Miami CF
|MLS
|Apple TV
|8:06 p.m.
|Saprissa vs. Cartaginés
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium
|8:10 p.m.
|Deportivo Pasto vs. Medellín
|Copa BetPlay DIMAYOR
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|9:30 p.m.
|Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles Galaxy
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Los Angeles Football Club vs. New York Red Bulls
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|San Diego FC vs. San Jose Earthquakes
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Portland Timbers vs. St. Louis City SC
|MLS
|Apple TV
|10:06 p.m.
|Motagua vs. Alianza FC
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium