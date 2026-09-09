El futuro de Lionel Scaloni no es tan claro en la Selección Argentina; se conocen detalles

El futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina vuelve a generar incertidumbre. El entrenador, quien llevó a la 'albiceleste' a conquistar dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Catar 2022, no tendría asegurada su continuidad más allá de los próximos meses, pese a que desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) existe la intención de mantenerlo en el cargo.

La situación tomó mayor relevancia después de las declaraciones que el propio Scaloni realizó tras la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó frente a España. En ese momento, el entrenador dejó entrever que podría ponerle una pausa a su ciclo una vez finalizado el año.

"Hasta diciembre voy a seguir. Después voy a hablar con el presidente. La idea es parar y descansar un poco", manifestó el técnico, dejando abierta la puerta a una eventual salida del seleccionado.

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De acuerdo con la información conocida, la AFA estaría interesada en que Scaloni continúe. Sin embargo, la decisión final estaría en manos del propio estratega.



Uno de los factores que podría influir en el futuro de Scaloni es el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. El capitán anunció el final de su etapa internacional después del Mundial 2026, torneo en el que Argentina terminó como subcampeona.

La salida del '10' representa el final de una era para la ‘Albiceleste’ y también supone un nuevo desafío para Scaloni, quien deberá liderar un proceso de renovación sin la máxima figura del fútbol argentino.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina tras la final del Mundial. Foto: AFP.

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Así las cosas, la continuidad de Scaloni no está asegurada, pero sí tiene claro que continuará trabajando con Argentina hasta diciembre. Eso sí, posteriormente, deberá reunirse con Tapia para definir qué ocurrirá con su futuro.

La AFA apuesta por su continuidad y considera que su proyecto todavía puede tener recorrido, especialmente pensando en la Copa América 2028. Sin embargo, el propio entrenador será quien tenga la última palabra.

Así, después de varios años de éxitos y títulos, Argentina se encuentra ante un momento de transición. La salida de Messi ya modificó el escenario de la ‘Albiceleste’ y ahora la incertidumbre sobre Scaloni podría convertirse en el siguiente gran interrogante del seleccionado campeón del mundo.