Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Brasil, atenta a Éder Militão de cara al Mundial 2026; Real Madrid no dio buenas noticias

Brasil, atenta a Éder Militão de cara al Mundial 2026; Real Madrid no dio buenas noticias

A falta de menos de dos meses para que ruede la pelota en el Mundial 2026, el parte médico sobre la lesión del defensa central brasileño no es precisamente el mejor.

Por: AFP
Actualizado: 23 de abr, 2026
Comparta en:
Éder Militão, defensa central del Real Madrid y la Selección Brasil, sufrió una lesión a pocos días del inicio del Mundial 2026
Éder Militão, defensa central del Real Madrid y la Selección Brasil, sufrió una lesión a pocos días del inicio del Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad