Brasil, atenta a Éder Militão de cara al Mundial 2026; Real Madrid no dio buenas noticias

El central brasileño, Éder Militão, sufre una lesión muscular, informó el Real Madrid, la cual podría mantenerlo varias semanas alejado de los terrenos de juego, a menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda", informó el Real Madrid en un comunicado, sin precisar el tiempo de baja del central brasileño.

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