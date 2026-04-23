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Gol Caracol  / Primer parte médico de la lesión de Lamine Yamal no es alentador; ¿se pierde el Mundial?

Primer parte médico de la lesión de Lamine Yamal no es alentador; ¿se pierde el Mundial?

Barcelona, España y el mundo del fútbol estaban atentos a la nueva información sobre Lamine Yamal, quien solo pudo jugar el primer tiempo contra Celta de Vigo.

Por: AFP
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Lamine Yamal, figura del Barcelona y Selección España, se lesionó en partido contra Celta de Vigo, por La Liga
Lamine Yamal, figura del Barcelona y Selección España, se lesionó en partido contra Celta de Vigo, por La Liga
AFP

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