Primer parte médico de la lesión de Lamine Yamal no es alentador; ¿se pierde el Mundial?

El joven delantero del FC Barcelona Lamine Yamal sufre una lesión muscular en la pierna izquierda, por la que se perderá el resto de la temporada aunque el club azulgrana confía en que llegue al Mundial-2026.

El jugador sufre "una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda", de la que será tratado de forma conservadora, informó el Barcelona este jueves en un comunicado.

"Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", añadió el club azulgrana.

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