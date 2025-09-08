Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ecuador vs. Argentina, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Eliminatorias por Gol Caracol y Ditu

Ecuador vs. Argentina, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Eliminatorias por Gol Caracol y Ditu

Este martes, Ecuador y Argentina cerrarán su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Los dos tienen su tiquete asegurado para el Mundial, pero irán por una victoria. ¡Prográmese!

Por: EFE
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:08 p. m.
Comparta en:
Ecuador vs Argentina, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas
Ecuador vs Argentina, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas
Fotos: AFP