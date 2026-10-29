Edwin Cardona suena duro en Argentina, a días del clásico Boca Juniors vs. River Plate

En Argentina se preparan para un nuevo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, pero en la previa de este importante duelo que paraliza gran parte del continente, Edwin Cardona se lleva todos los reflectores.

El talentoso volante antioqueño, y que hoy día milita en Atlético Nacional, da de qué hablar en la nación del tango y todo se debió a un golazo que le marcó a la 'banda cruzada' cuando militaba en el 'azul y oro'. Cardona Bedoya silenció por un instante el mítico estadio Monumental.

Publicidad

Dicha anotación data del pasado 5 de noviembre del 2017 y en un partido válido por la jornada número ocho de ese campeonato. Lo cierto es que el calidoso convirtió de tiro libre, al minuto 42, y cuando el compromiso se presentaba tenso. Hay que decir que la falta previa al lanzamiento de pelota quieta se la hicieron a él y terminó con la expulsión de Ignacio Fernández.

Edwin Cardona y su celebración en el Superclásico del 2017 contra River Plate en el Monumental. Foto: AFP

Publicidad

Fue así como el '10' de Boca, en ese tiempo, se paró frente a la pelota, y aunque el arquero Germán Lux no descuidó del todo su poste izquierdo, Cardona sacó un derechazo magistral con un efecto y una rosca, que se clavó milimétricamente en el ángulo superior.



Este golazo fue recordado en una publicación en redes de 'TNT Sports' Argentina junto con otros dos tantos más de los últimos Superclásicos, siendo uno de estos uno de Sebastián Villa.

¿Cuándo es Boca Juniors vs. River Plate y dónde ver EN VIVO por TV?

Publicidad

Este vibrante partido entre 'xeneizes' y la 'banda cruzada' se efectuará este domingo 1 de noviembre y se jugará en el estadio La Bombonera. Además de que tiene un horario establecido para Colombia de la 1:00 de la tarde.

Los seguidores del fútbol argentino lo podrá ver EN VIVO en nuestro país a través de la señal de Espn, vía 'streaming' por Disney+ Premium y ONLINE en este portal: www.golcaracol.com.