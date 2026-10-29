¿Cuántos puntos se necesitarían para clasificar a cuadrangulares de Liga BetPlay II-2026?

La recta final de la Liga BetPlay II-2026 entra en un momento decisivo. Con varios equipos luchando por asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales, las cuentas empiezan a tomar protagonismo y cada punto puede marcar la diferencia en la pelea por integrar el grupo de los ocho mejores del campeonato colombiano.

En ese contexto, el periodista Jhon Jaime 'JJ' Osorio analizó el panorama en el programa 'Jugada Maestra', de 'DITU', y entregó sus proyecciones sobre el puntaje que podría garantizar la clasificación a la siguiente fase.

Publicidad

"Se clasificará con 28 puntos o 27 unidades y una buena diferencia de gol", explicó Osorio, al señalar que los equipos que alcancen esa cifra tendrían buenas posibilidades de avanzar, aunque el desenlace también dependerá de los resultados de sus rivales.

Publicidad

De acuerdo con su análisis, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe serían los cuatro clubes que ya tendrían asegurado su lugar en los cuadrangulares. Sin embargo, el panorama para los equipos que todavía pelean por ingresar al grupo de los ocho sigue abierto.



Atlético Nacional e Independiente Medellín, en uno de los clásicos del segundo semestre de 2026 Archivo de Colprensa

¿Qué equipos están en riesgo de quedarse por fuera de los ocho?

Uno de los aspectos que destacó el periodista fue la cantidad de partidos que les restan a los equipos involucrados en la disputa. Según explicó, Medellín, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas tienen tres compromisos pendientes, mientras que Atlético Bucaramanga cuenta con cuatro encuentros por disputar, una situación que podría favorecerlo en la recta final.

Publicidad

Por otro lado, Once Caldas afronta un escenario más complicado, pues solamente le quedan dos partidos para sumar unidades y mantenerse en la pelea por la clasificación.

"Once Caldas está en riesgo por tener un partido jugado de más y el otro que peligra, por la mala racha en la que entró, es Bucaramanga", advirtió Osorio, al referirse a dos de los clubes que podrían comprometer sus aspiraciones de avanzar.

Nacional y Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay II-2026. Fotos: Colprensa

Publicidad

La clasificación podría definirse en la última fecha

El periodista también advirtió que el campeonato colombiano suele presentar rachas cortas, tanto positivas como negativas, que pueden modificar rápidamente la tabla de posiciones.

Por eso, aunque llegar a 27 o 28 puntos sería una referencia importante para los aspirantes, todavía no hay garantías absolutas para quienes se encuentran cerca de esa cifra.

Publicidad

"Nos vamos a quedar hasta la última fecha, como todos los años, para definir muchas cosas", concluyó Osorio.