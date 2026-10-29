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Gol Caracol  / Pataleta de Cristiano Ronaldo por gol anulado; manoteó al árbitro, gritó y reclamó

Pataleta de Cristiano Ronaldo por gol anulado; manoteó al árbitro, gritó y reclamó

Todo ocurrió en el marco del partido entre Al Nassr y Al Kholood, por la Liga de Arabia Saudita, donde la reacción de Cristiano Ronaldo dio de qué hablar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Molstia de Cristiano Ronaldo por gol anulado en Al Nassr vs. Al-Kholood, en Liga de Arabia Saudita
Molstia de Cristiano Ronaldo por gol anulado en Al Nassr vs. Al-Kholood, en Liga de Arabia Saudita
Captura de pantalla de video

Cristiano Ronaldo sueña con llegar a los 1.000 goles. Por eso, cada vez que salta a la cancha, hace hasta lo imposible por inflar las redes. Sin embargo, las cosas no siempre salen como espera. Prueba de ello fue lo ocurrido este jueves 29 de octubre, en el marco del partido entre Al Nassr y Al Kholood, por la fecha 12 de la Liga de Arabia Saudita.

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Cuando transcurría el minuto 12, Abdullah Al-Hamdan 'madrugó' al defensa rival, le quitó la pelota y se la cedió a 'CR7', quien, con el arco a disposición y completamente solo, anotó el 1-0. Celebración, locura y alegría en las toldas de los dirigidos por Ange Postecoglou, pero la espuma bajó rápido, luego que, desde el VAR, advirtieran que había fuera de lugar.

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De inmediato, Cristiano Ronaldo 'enloqueció'. Hubo reclamos, buscó al árbitro, le tocó el brazo y hasta le manoteó, y, como si fuera poco, empezó a saltar y gritar, afirmando que no estaba en posición adelantada. Finalmente, la decisión se mantuvo y el gol del portugués no valió.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, falló un penalti con Al Nassr contra Neom Sports Club
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, falló un penalti con Al Nassr contra Neom Sports Club
AFP

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Reclamos de Cristiano Ronaldo por gol anulado en Al Nassr vs. Al Kholood

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