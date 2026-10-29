"Cada gambeta de Cristiano era porque la entrenaba; a Messi nunca lo vi practicar e igual las hacía"

Carlos Tévez tuvo el privilegio de compartir cancha con dos de los futbolistas más importantes de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El exdelantero argentino, quien coincidió con el portugués en el Manchester United y con 'la Pulga' en la Selección Argentina, habló sobre las diferencias entre ambos y explicó por qué se queda con 'la Pulga'.

En una entrevista con Rio Ferdinand, el 'Apache' destacó las condiciones naturales de Messi y la disciplina de Cristiano Ronaldo, dos características que, desde su perspectiva, marcaron parte de la trayectoria de ambos durante los años en los que compitieron por ser considerados los mejores del mundo.

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"Para mí, Messi, porque lo de él es natural, le sale fácil porque así es él", afirmó Tévez al momento de elegir entre los dos astros.

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Posteriormente, recordó lo que observaba durante su etapa como compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, donde pudo conocer de cerca los hábitos de entrenamiento del atacante portugués.



"Nosotros veíamos a Cristiano Ronaldo que cada gambeta o regate que hacía, era porque lo entrenaba todo el tiempo; en cambio a Messi nunca lo vi entrenar eso", comentó el argentino, al establecer una diferencia entre el trabajo específico del portugués y la facilidad con la que el rosarino ejecutaba sus movimientos.

🚨 Tévez, que jugó con Messi y Cristiano, señala quién es mejor y por qué



El argumento es contundente... ¿pero irrefutable?



Fuente: Rio Meets pic.twitter.com/JWOsUUguqf — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 29, 2026

Más allá de su elección, Tévez reconoció que ambos jugadores cuentan con virtudes extraordinarias y que las comparaciones deben contemplar diferentes aspectos de su juego.

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"Ahora, si vamos a la potencia de cada uno, estamos igual. La diferencia es que Ronaldo hizo muchos más goles de cabeza que Messi", explicó.

Asimismo, destacó la evolución de los dos futbolistas en la definición y los remates, pues considera que tanto el argentino como el portugués han perfeccionado sus recursos con el paso de los años.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso, entre PSG y estrellas de Arabia Saudita AFP

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Para Tévez, uno de los factores que impulsó el crecimiento de ambos fue precisamente la competencia que sostuvieron durante buena parte de sus carreras.

"El hambre que tienen por ser el mejor de la historia es increíble, los años que lucharon el uno con el otro, todo eso hizo que ambos crecieran a la par y de manera exponencial, fueron top", concluyó.