Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Denuncia de Conmebol sobre la boletería para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla

Denuncia de Conmebol sobre la boletería para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla

De igual manera, la Federación Colombiana de Fútbol emitió otro comunicado refiriéndose a un este delicado tema de cara al partido definitivo de la Copa Sudamericana 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
Comparta en:
Copa Sudamericana 2026.
Copa Sudamericana 2026.
Getty Images.

La final de la Copa Sudamericana 2026, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla, empieza a generar alertas por la comercialización de entradas y paquetes turísticos por fuera de los canales autorizados. Ante esta situación, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un comunicado en el que advirtió sobre las ofertas que circulan en el mercado y aclaró que no se hará responsable por la validez de las entradas adquiridas a través de plataformas no oficiales.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

De acuerdo con el organismo rector del fútbol sudamericano, varias agencias de turismo están ofreciendo paquetes de viaje que incluyen boletería para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2026, que se celebrarán en Barranquilla, Colombia, y Montevideo, Uruguay, respectivamente.

Publicidad

Últimas noticias

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Gol Caracol

"Cada gambeta de Cristiano era porque la entrenaba; a Messi nunca lo vi practicar e igual las hacía"

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso, entre PSG y estrellas de Arabia Saudita
Gol Caracol

¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, finalmente, podrían jugar juntos? el anuncio que ilusiona

"CONMEBOL desconoce el origen y la autenticidad de las entradas incluidas en dichas ofertas", señaló la entidad, que también hizo un llamado a los aficionados para que tengan precaución al momento de adquirir sus entradas y eviten posibles inconvenientes.

Publicidad

¿Dónde comprar las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026?

En su pronunciamiento, la Conmebol precisó que la venta oficial de boletería para el partido definitivo de la Copa Sudamericana se realiza exclusivamente a través de la plataforma de Eleven Tickets, disponible en el siguiente enlace: sudamericana.eleventickets.com. Por su parte, las entradas para la final de la Copa Libertadores se comercializan en libertadores.eleventickets.com.

Además, el organismo confirmó que Absolut Sport es la única empresa autorizada para promocionar y vender paquetes que incluyan entradas y servicios de hospitalidad para ambas finales. Por eso, las ofertas de otras agencias no cuentan con el respaldo oficial de la Confederación.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La advertencia más importante para los aficionados es que la Conmebol no reconocerá las entradas adquiridas por fuera de las plataformas autorizadas. En consecuencia, quienes compren sus tickets mediante otros canales podrían encontrarse con inconvenientes para ingresar a los estadios.

Atlético Mineiro y Boca Juniors disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026.
Atlético Mineiro y Boca Juniors disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026.
Fotos: AFP

Publicidad

La Federación Colombiana de Fútbol también se pronunció

Tras el anuncio de la Conmebol, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado en el que respaldó la advertencia y reiteró que ni el organismo continental ni la entidad colombiana responderán por la validez de las entradas adquiridas fuera de los canales oficiales.

Asimismo, la FCF manifestó su apoyo a las medidas legales y operativas que se adopten para proteger los derechos de los aficionados y garantizar un proceso de comercialización transparente y seguro.

Publicidad

Finalmente, la Federación invitó a la comunidad futbolística a denunciar posibles prácticas irregulares y a comprar únicamente en los sitios certificados, con el propósito de prevenir estafas de cara a una de las citas más importantes del calendario continental.

Teófilo Gutiérrez en su paso por River Plate y un duelo contra Boca Juniors.
Gol Caracol

Las palabras de Teófilo Gutiérrez sobre la final de Copa Sudamericana que no gustan en River Plate

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana.
Gol Caracol

¿Cuánto valen y dónde comprar las boletas para Boca Juniors vs. Mineiro, final de Copa Sudamericana?

Estadio Metropolitano de Barranquilla no sería casa exclusiva de la Selección Colombia.jpg
Gol Caracol

Inesperada noticia sobre la boletería de final de Copa Sudamericana; Boca Juniors y Mineiro, atentos

Relacionados

Copa Sudamericana

Boca Juniors

Atlético Mineiro

FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad