Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el triplete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Al Kholood en Liga de Arabia Saudita

Vea el triplete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Al Kholood en Liga de Arabia Saudita

En el Alawwal Park, Cristiano Ronaldo vivió una curiosa situación, ya que, después de que le anularan dos anotaciones, se repuso y terminó marcando tres goles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra un gol con Al Nassr contra Al Kholood
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra un gol con Al Nassr contra Al Kholood
Getty Images

Cristiano Ronaldo está decidido a llegar a los mil goles en su carrera, lo más pronto posible. Por eso, este jueves 29 de octubre, no desaprovechó la oportunidad y dijo presente en el juego entre Al Nassr y Al Kholood, por la fecha 12 de la Liga de Arabia Saudita.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Transcurría el minuto 66, cuando Joao Felix, figura del encuentro porque dio cuatro asistencias, se hizo con la pelota y, adentro del área, se la cedió al 'bicho'. Completamente solo y con el arco a disposición, infló las redes para el 3-2 parcial.

Publicidad

Últimas noticias

Óscar Julián Ruiz, árbitro colombiano, entre los mejores del mundo en los últimos años
Gol Caracol

Óscar Julián Ruiz: "siempre bienvenido el VAR; hubiera evitado tantas cagadas que hice"

Cristiano Ronaldo festejando una nueva anotación con Al Nassr.
Gol Caracol

¿Cristiano Ronaldo llegó a los 985 o 984 goles?; ¿a cuántos quedó de los 1.000?

Lejos de conformarse con ello, al 72', volvió a reportarse. En esta ocasión, recibió un centro de Felix y ganó por los aires, conectando de cabeza, tras un buen salto, como en los viejos tiempos. De esa manera, llegó el 4-2 momentáneo.

Publicidad

Y es que Cristiano Ronaldo se encargó de que se ampliara la diferencia en el marcador. Una excelente jugada de Sadio Mané llegó a los pies de 'CR7', que volvió a anotar para el 5-2, firmar un triplete y desatar la locura en sus aficionados.

Molstia de Cristiano Ronaldo por gol anulado en Al Nassr vs. Al-Kholood, en Liga de Arabia Saudita
Molstia de Cristiano Ronaldo por gol anulado en Al Nassr vs. Al-Kholood, en Liga de Arabia Saudita
Captura de pantalla de video

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Vea el triplete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Al Kholood en la Liga de Arabia Saudita

Publicidad

Publicidad

Molstia de Cristiano Ronaldo por gol anulado en Al Nassr vs. Al-Kholood, en Liga de Arabia Saudita
Gol Caracol

Pataleta de Cristiano Ronaldo por gol anulado; manoteó al árbitro, gritó y reclamó

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Gol Caracol

"Cada gambeta de Cristiano era porque la entrenaba; a Messi nunca lo vi practicar e igual las hacía"

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso, entre PSG y estrellas de Arabia Saudita
Gol Caracol

¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, finalmente, podrían jugar juntos? el anuncio que ilusiona

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr

Publicidad

Publicidad

Publicidad