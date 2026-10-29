Vea el triplete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Al Kholood en Liga de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo está decidido a llegar a los mil goles en su carrera, lo más pronto posible. Por eso, este jueves 29 de octubre, no desaprovechó la oportunidad y dijo presente en el juego entre Al Nassr y Al Kholood, por la fecha 12 de la Liga de Arabia Saudita.

Transcurría el minuto 66, cuando Joao Felix, figura del encuentro porque dio cuatro asistencias, se hizo con la pelota y, adentro del área, se la cedió al 'bicho'. Completamente solo y con el arco a disposición, infló las redes para el 3-2 parcial.

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Lejos de conformarse con ello, al 72', volvió a reportarse. En esta ocasión, recibió un centro de Felix y ganó por los aires, conectando de cabeza, tras un buen salto, como en los viejos tiempos. De esa manera, llegó el 4-2 momentáneo.

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Y es que Cristiano Ronaldo se encargó de que se ampliara la diferencia en el marcador. Una excelente jugada de Sadio Mané llegó a los pies de 'CR7', que volvió a anotar para el 5-2, firmar un triplete y desatar la locura en sus aficionados.



Molstia de Cristiano Ronaldo por gol anulado en Al Nassr vs. Al-Kholood, en Liga de Arabia Saudita Captura de pantalla de video

Vea el triplete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Al Kholood en la Liga de Arabia Saudita

هدف! ⚽️

كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدّم ويسجل الهدف الثالث في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ZjStehHfyl — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

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هدف! ⚽️

الثلاثية تصل من كريستيانو رونالدو ويسجل هدف النصر الخامس في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Ywjg5sAJzO — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026