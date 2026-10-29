Decisión urgente en caso de expulsión de Jhon Durán; Benfica reclamó y hay noticia

Benfica juega este jueves contra el Gil Vicente, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal, y lo que se confirmó es que el delantero colombiano Jhon Durán podrá estar en este compromiso, a pesar de su reciente expulsión en el campeonato luso, que de hecho generó revuelo en dicho país, porque en los videos conocidos en la transmisión, él evita las peleas.

Lo cierto es que en el medio 'O Jogo', informaron en las últimas horas que el atacante antioqueño "podría ser una opción si Marco Silva así lo decide. El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol ha abierto un expediente disciplinario contra el jugador tras su expulsión en las Azores, lo que significa que la sanción queda, por ahora, suspendida".

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A pesar de esa buena noticia, habrá que esperar cuál será la decisión final en este caso. "Sin embargo, hay un plazo de 15 días antes de que se conozca la decisión final sobre cualquier posible sanción", explicaron en el citado medio portugués.

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¿Qué fue lo que pasó con Jhon Durán?

En territorio luso recordaron que "el jugador número 22 del Benfica recibió una tarjeta roja tras el pitido final, luego de un altercado con Fernando, jugador del Santa Clara. El árbitro Cláudio Pereira sancionó a ambos con la expulsión directa. Consciente del informe del árbitro de la Asociación de Fútbol de Porto, Marco Silva destacó en la previa del partido contra el Gil Vicente que dicho informe le dio "más certeza de que no había ocurrido absolutamente nada". "Tengo mucha curiosidad por saber cuál será la decisión después de ver lo que vi y leer lo que está escrito. Está convocado para mañana".

De hecho, el miércoles el propio club de las 'águilas' emitió un comunicado quejándose por la actuación del árbitro Cláudio Pereira, y de hecho "solicitó medidas al Consejo Disciplinario y al Consejo de Arbitraje", tal y como lo dejan saber desde Portugal.

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Lo cierto es que desde Benfica han blindado y respaldado el presente deportivo y personal de Jhon Durán, quien ha venido esperando su oportunidad, aprovechando los minutos que tiene y de esa manera mostrarse centrado para volver al mejor nivel, como el que tuvo en el Aston Villa, y pensando, además, en un regreso a la Selección Colombia.