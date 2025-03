Efraín Juárez 'sacó el rejo' para atacar a Sergio Ramos; "le metió el codo a un niño"

El español Sergio Ramos , defensa de los Rayados de Monterrey, que fue expulsado en el partido que su equipo ganó este domingo a los Pumas UNAM (1-3), dio a entender este lunes que ya esperaba recibir alguna tarjeta roja durante su paso por el fútbol mexicano.

"Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja", escribió el capitán de los Rayados en su cuenta de la red social X, horas después de ser expulsado en los instantes finales del citado partido.

Ramos se convirtió en centro de atención del duelo Pumas-Monterrey por algunas acciones en el límite de lo permitido hasta que en el minuto 92 dio una patada al delantero Guillermo Martínez y fue amonestado con una tarjeta roja.

La acción del zaguero provocó reacciones del lado de los universitarios, después de que el entrenador del equipo, Efraín Juárez , sin mencionar su nombre, criticara al campeón mundial de Sudáfrica 2010, uno de los mejores futbolistas del mundo en este siglo.

"Me parece que el central de ellos tiene que estar afuera al minuto 20. Más allá de (que) se llame como se llame, tiene que ser ejemplo. Si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país, seguro estaría fuera en el 20", dijo Juárez en alusión a un choque de Ramos con el defensa Pablo Bennevendo en el primer tiempo.

“Le mete un codo a un niño que un día antes había dicho que era su ídolo. Esas cosas no van, no van conmigo. Esas cosas yo no me las puedo permitir, porque yo sí sirvo a mi país, yo sigo haciendo mi fútbol, y por ahí no van esas cosas”

Sergio Ramos en medio del partido entre Cruz Azul y Monterrey de la Liga MX. ALFREDO ESTRELLA/AFP

La expulsión al de Camas (Sevilla, sur de España) lo dejará fuera de la cancha en la reanudación del torneo Clausura, en la que el Monterrey recibirá al Tijuana el 29 de marzo, un día antes de que el símbolo del Real Madrid cumpla 39 años.

"Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil", agregó Ramos en sus redes, en referencia a los tres puntos ganados por los regios, que subieron al octavo lugar, en zona de clasificación indirecta a los cuartos de finales.

Sergio Ramos ha sido titular en cuatro partidos en el Clausura, en el que suma dos goles y ha cumplido como líder del grupo.

Monterrey, uno de los cuadros de plantilla más poderosa en México, sufrió un gran golpe la pasada semana al ser eliminado por el Vancouver en la Copa de Campeones de la Concacaf, en la cual el cuadro del entrenador argentino Martín Demichelis buscaba su sexto título.

Este domingo el español Sergio Canales anotó un gol y dio dos asistencias para guiar a los Rayados al triunfo.