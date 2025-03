"Por estar hablando por celular me perdí una foto con Messi; tras un Colombia vs. Argentina"

En la sección 'El Anecdotario', de Gol Caracol, el más reciente invitado fue el exjugador bogotano Rafael Robayo , quien tuvo una extensa trayectoria en clubes de nuestro país y también en la MLS y en torneos regionales del fútbol español.

Y precisamente en una charla cargada de momentos para muchos desconocidos de su carrera deportiva, también el bogotano se fue tiempo atrás cuando tuvo la oportunidad de hacer parte de la Selección Colombia de mayores, en el año 2011, y nada más y nada menos que contra Argentina.

"En este tema de los llamados a la Colombia, que es algo que uno siempre sueña y anhela, tengo que agradecer a entrenadores como Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y a Leonel Álvarez, que fueron los que me llevaron y me tuvieron en cuenta", comenzó comentando el antiguo jugador de Millonarios, Tolima y Patriotas, entre otros en la charla con nuestro editor Óscar Ostos.

Rafael Robayo, en un entrenamiento con la Selección Colombia. COLPRENSA

En medio de esas oportunidades que le dieron, Robayo también recordó una circunstancia particular por la que estuvo como suplente en un duelo frente a Argentina, en el estadio Metropolitano. Así contó que "por la lesión de Fredy Guarín , me llamaron. Se dio así, en ese momento una lástima por Guarín, y fue para enfrentar a los argentinos, con Messi en sus nómina".

En medio de esas añoranzas, el mediocampista que se caracterizó por su despliegue físico, espíritu de lucha y buena técnica también apuntó que "ese fue el famoso partido en el que el volante Gustavo Bolívar salió a decir que Messi era normal, que era fácil marcarlo y va Messi y nos da un baile, algo normal en él".

Sin embargo, hubo un detalle particular que aún le duele a Rafael Robayo de ese compromiso. "El momentos más maluco de ese partido fue que a la salida de los camerinos vi a Messi, él con tranquilidad me levantó la mano, yo hice lo mismo, estaba hablando yo por celular no sé si con mi mamá o con mi esposa. Tras unos instantes, yo dije: 'pucha, la foto'. Ya cuando fui a ver a Messi ya se lo habían llevado, no estaba y me perdí la oportunidad de tener la foto con semejante monstruo".

¿Qué lo impresionó de ver a Lionel Messi jugando y tan cerca?

"Jugadores como Messi pues es evidente que no salen a la vuelta de la esquina. Verlo ahí jugando cerca, con la tranquilidad con la que controlaba el balón, la forma en que enganchaba, las forma de moverse en el tereno de juego. Al final, lo que quedó fue que lo que uno veía de él por televisión era real", cerró Robayo.