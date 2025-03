"Si sacan a Cristiano Ronaldo; Leonardo Castro no se puede enojar por un cambio en Millonarios"

Más allá del triunfo 1-0 de Millonarios sobre Águilas Doradas, del domingo pasado en la cancha de El Campín, el tema controversial pasó por la actitud desaforada y salida de tono que tomó Leonardo Castro, quien al minuto 63 fue reemplazado para darle paso al argentino Santiago Giordana. Y es que el atacante le pegó patadas al banquillo de suplentes y tuvo que ser controlado por su compañero Iván Arboleda.

De ese tema hablaron hace pocos minutos en el programa'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu ', de Caracol Televisión, que conducen Javier Hernández Bonnet y Carlos de la Pava, que compartieron debate con Javier Castell y Nelson Gallego.

Así el profesor Gallego tomó la palabra y comentó que "en la situación de David González, que no ha podido cautivar aún; los jugadores le hacen eso tipo de cosas (como la de Castro), le ponen la cosa más difícil aún. Castro debe respetar la decisión del técnico, que puede tirar los cambios que sean necesarios. Es compleja la situación. No es solamente jugar, sino también aceptar salir en un momento determinado".

El que también entregó su concepto fue Castell, quien fue más allá y dejó una particular comparación. "Si en los últimos cuatro partidos han sacado a Cristiano Ronaldo en Al Nassr; pues Castro debería salir tranquilo. Salvo Lionel Messi, cualquier otro jugador puede ser reemplazado por su técnico. No hay que hacerle esa pataleta al entrenador, en clubes serios jugador que haga eso es multado, no se soportan esos comportamientos".

¿Qué hacer en un equipo como Millonarios ante la polémica de Leonardo Castro?

En medio de algunos apuntes de Hernández Bonnet y De la Pava el que volvió a intervenir fue Gallego, quien comentó el camino a seguir por parte del técnico González ante la polémica registrada contra los antioqueños.

Leonardo Castro, delantero de Millonarios, en el partido contra Junior, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Millonarios

"David debería tener hoy una reunión urgente con su equipo, para que se diga de frente quién se quiere ir o quién se quiere quedar. Es un momento en el que el equipo ni juega bien, a la gente no le gusta el equipo, por ahí llega a perder y se va a pique todo en Millonarios. Hay que decirles que los cambios deben ser aceptados; pero si están inconformes, esa situación es inmanejable".

Ahora, resta ver qué manejo le van a dar al interior del club bogotano a la situación protagonizada por 'Leo' Castro, una de las figuras actuales del plantel.