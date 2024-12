El 2024, un año de emotivas despedidas, para las grandes leyendas del fútbol

El autor del gol más importante de la historia del fútbol español y el rey de Roland Garros, Andrés Iniesta y Rafael Nadal, fueron dos de las grandes figuras deportivas en poner fin a sus carreras en 2024, en el que también dijeron adiós Toni Kroos, Rudy Fernández o Jesús Navas.

Nadal, de 38 años, colgó la raqueta en noviembre en Málaga, tras su última Copa Davis con España, al término de un año en el que había intentado un último baile sobre la tierra batida parisina en dos ocasiones: en Roland Garros en junio y en los Juegos Olímpicos de París en julio.

"La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, no estoy cansado de jugar al tenis pero el cuerpo ya no quiere jugar más y hay que aceptarlo. Me siento un súper privilegiado, he podido hacer de mi hobby mi profesión durante mucho tiempo", declaró Nadal, de 38 años, tras la eliminación de España en la Copa Davis, su último torneo como profesional.

Rafael Nadal, tenista español, celebra un punto ganado, en partido de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Entre sus 22 Grand Slam conquistados brillan con fuerza las 14 Copas de los Mosqueteros que le convirtieron en el rey de la tierra batida parisina.

Las pistas de tenis también despidieron al británico Andy Murray, ganador de tres Grand Slam y doble oro olímpico (Londres-2012, Rio-2016) y al argentino Juan Martín del Potro, finalista olímpico contra Murray en 2016.

- Kroos, el adiós temprano -

Si la leyenda de Nadal se cimentó en París, la de Iniesta alcanzó una nueva dimensión el 11 de julio de 2010 en Johanesburgo, Sudáfrica. El talentoso centrocampista anotó el gol que dio a la selección española su primer y único Mundial hasta la fecha.

Andrés Iniesta, exfutbolista español, porta la cinta de capitán en el partido de leyendas de Barcelona contra Real Madrid Getty Images

Leyenda en el FC Barcelona y en la 'Roja', Iniesta colgó las botas en agosto, tras más de dos décadas dedicado al fútbol. El manchego de 40 años fue esencial en el combinado nacional que conquistó Europa y el mundo entre 2008 y 2012.

En el Barcelona, ganó cuatro Champions (2006, 2009, 2011 y 2015) y nueve Ligas españolas, entre otros éxitos.

Apenas un mes antes, el alemán Toni Kroos también había colgado las botas a los 34 años, luego de disputar la Eurocopa en la que su selección ejercía de anfitriona.

Campeón del mundo con la 'Mannschaft' en 2014, Kroos levantó una Champions con el Bayern Múnich (2013) y otras cinco con el Real Madrid, la última de ellas en junio.

Su excompañero en el club blanco, el central francés Raphael Varane, también colgó las botas a los 31 años, con cuatro Champions y un Mundial (2018) en su palmarés.

En diciembre el Sevilla despidió a su leyenda Jesús Navas, que entre otros títulos levantó cuatro Europa League (2006, 2007, 2020 y 2023) y que con la 'Roja' ganó dos Eurocopas (2012, 2024) y el Mundial.